Dit zijn de 5 levenslessen die tandartsen geven aan hun kinderen Timon Van Mechelen

11 oktober 2019

10u50 2 Fit & Gezond Mag er nog wat gesleuteld worden aan jouw levensstijl? Heb je altijd al willen weten welk advies experts zouden geven aan hun eigen kroost? NINA ging met exact die vraag langs bij enkele experts. Vandaag deelt Frank Herrebout, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen de tips die hij zou geven aan zijn eigen kinderen.

1. Preventie werkt

“De enige manier om je gebit gezond en wit te houden, is dagelijks grondig poetsen (2 tot 3 keer), niet overdrijven met zoetigheden en regelmatig op controle te gaan bij de tandarts. Poetsen doe je het best met een elektrische borstel omdat ondertussen wel voldoende bewezen is dat een roterende borstel met ronde kop veel efficiënter is in het wegnemen van tandplak en tandsteen. Heel duur hoeft die niet te zijn, maar richt je qua prijs toch op een bedrag tussen de € 100 en € 140. Meer is normaal gezien niet nodig, goedkopere modellen hebben dan weer (meestal) niet alle nodige specificaties zoals voldoende rotatiesnelheid.”

“Ook de methode waarop je poetst is cruciaal. Doe het niet zomaar in het wilde weg terwijl je op je smartphone werkt, maar zorg dat je er bewust mee bezig bent zodat je zeker geen tanden overslaat. Probeer op eenzelfde plaats te beginnen zoals bijvoorbeeld links onderaan aan de zijkant, keer langs binnen terug, ga daarna over het kauwvlak, borstel vervolgens tot op het tandvlees en doe dan hetzelfde aan de 3 andere kanten. Flossen is enkel nodig als je nauwelijks of geen plaats hebt tussen de tanden, anderen gebruiken beter een borsteltje. Die schuren bijvoorbeeld ook de fijne biofilm die op de tanden ligt weg en het houdt het (terugtrekkend) tandvlees gezond.”

2. Beschermbeugels

“Wie veel sport doet er goed aan om een gebitsbeugel te laten vervaardigen. Ze beschermen niet alleen je gebit maar zijn ook heel hip. Niet enkel boksers hebben daar baat bij. Als tandarts zie ik maar wat vaak mensen binnenkomen met tandletsels van balsporten zoals voetbal en basketbal, die littekens voor het leven blijven. We kunnen veel, maar 2 afgebroken voortanden gaan nooit meer de oude worden. Bovendien zijn het kosten voor het leven. Je kunt beschermbeugels ofwel op maat laten maken bij de tandarts of kopen bij sportwinkels maar die sluiten uiteraard wat minder goed aan en zijn daardoor goedkoper. Ik zou aanraden om altijd voor kwaliteit te kiezen. Er zijn sommige sportclubs die het verplichten, maar die zijn nog altijd in de minderheid.”

3. Roken

“Wellicht een open deur, maar toch blijft het heel belangrijk: roken is bijzonder schadelijk voor je tanden en tandvlees. Begin er gewoon nooit aan. Wie rookt, doet er best aan zo snel mogelijk te stoppen. De gevolgen van roken op middellange en lange termijn zijn desastreus. Vaak ontstaat er eerst schade in de mond zoals verkleurde tanden, rotte tanden, tandvleesontstekingen, slechte adem, … die later ook zichtbaar wordt in de luchtwegen en longen. Of het nu roken of vapen is, hou die rommel uit je mond.”

4. Medicatie

“Omdat het slechts in het piepklein vermeld staat in de bijsluiter, weten veel mensen het niet maar medicijnen hebben vaak rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed op je gebit of tanden. Zo zijn er veel gebruikte medicijnen die ervoor zorgen dat je minder speeksel hebt, waardoor je makkelijker gaatjes krijgt. Andere zorgen er dan weer voor dat je minder weerstand hebt voor bacteriële tandvleesontstekingen. Bisfosfonaten die vaak voor osteoporose worden voorgeschreven, hebben dan weer een invloed op de genezing van je kaakbeen na bijvoorbeeld een tandextractie. Bespreek daarom altijd de bijwerkingen met de arts en vraag om te overleggen met je tandarts zodat je mondproblemen kan verminderen.”

5. Investeer in je gebit

“Tanden verzorgen of tanden vervangen kost jammer genoeg veel geld, aangezien de overheid onvoldoende budget ter beschikking stelt. Toch blijft het belangrijk om verloren gegane tanden te vervangen of te herstellen. Wacht niet tot alles ineens moet vervangen worden, maar spreid de kosten over de tijd. Op die manier heb je constant meer kauwcomfort en blijft je lach, die toch een visitekaartje blijft, aantrekkelijk.”

“Voor mensen die vaak tandproblemen hebben of die gesteld zijn op het beste voor hun tanden, kan een extra aanvullende tandverzekering zinvol zijn. Als je bijvoorbeeld liever een kroon hebt dan een uitneembare prothese, scheelt de terugbetalingregeling van zo’n verzekering best veel. Maar dat is natuurlijk persoonlijk en geen must voor iedereen.”