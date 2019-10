Dit zijn de 5 levenslessen die kinesisten geven aan hun kinderen

Margo Verhasselt

18 oktober 2019

11u01 2 Fit & Gezond Mag er nog wat gesleuteld worden aan jouw levensstijl? Heb je altijd al willen weten welk advies experts zouden geven aan hun eigen kroost? NINA ging met exact die vraag langs bij enkele experts. Vandaag deelt Nico De Wilde, kinesitherapeut in het Revalidatiecentrum van het UZ Gent, de tips die hij zou geven aan zijn eigen kinderen.

1. Een correcte zithouding

“We brengen meer en meer uren door achter een bureau, staan daarna nog eens uren aan te schuiven in de file om vervolgens neer te ploffen in de zetel wanneer we thuiskomen. Onze levensstijl is stilaan aan het evolueren naar eentje die sedentair is. Juist daarom is het zo belangrijk dat we denken aan een correcte zithouding. Wat houdt dat juist in? De natuurlijke kromming van de rug gaan bewaren. Probeer erop te letten dat wanneer je zit, je knieën onder je bekken zitten.”

2. Beweeg regelmatig

“’Sporten is gezond’, het is een gezegde dat in onze leefwereld weergalmt, maar ook écht klopt. En het maakt in principe niet uit welke sport je doet, als je maar beweegt. Ga op zoek naar een sport die je graag doet. Houd in je achterhoofd dat in het geval van kinderen enkele sporturen op school niet voldoende zijn, dus naschoolse sport is zeker een must. Maar ook volwassenen doen er goed aan om na of voor hun werk nog even te bewegen.”

3. Vermijd de ‘W-houding’ bij kleine kinderen

“Een tip voor ouders van kleine kinderen: laat ze op de grond spelen, maar vermijd dat ze in de w-houding gaan zitten. Wanneer een kind tussen zijn hielen zit, verslecht dat de bekkenstabiliteit.”

4. Sociaal contact

“Je ziet in onze samenleving regelmatig mensen met één of andere vorm van handicap. Ik wil kinderen aanmoedigen om met deze mensen in contact te komen, liefst zo jong mogelijk. Zo leren ze samen spelen en samen naar school gaan. Zo worden die mensen automatisch niet anders bekeken en bekomen we een natuurlijke integratie.”

5. Sport ook op je oude dag

“Een andere uitdaging is de vergrijzing van de bevolking. Wil je zo lang mogelijk op een zelfstandige manier functioneren? Dan is bewegen op latere leeftijd een noodzaak. Ideale sporten daarvoor zijn wandelen, zwemmen en of fietsen (al dan niet met elektrische ondersteuning).”