Dit zijn de 5 levenslessen die dermatologen geven aan hun kinderen Valérie Wauters

08 november 2019

13u47 2 Fit & Gezond Mag er nog wat gesleuteld worden aan jouw levensstijl? Heb je altijd al willen weten welk advies experts zouden geven aan hun eigen kroost? NINA ging met exact die vraag langs bij enkele experts. Vandaag deelt dermatoloog Ilan Karavani de tips die hij zou geven aan zijn eigen kinderen.

1. Niet alleen je huid, maar ook je gezichtsspieren verdienen aandacht

Dr. Karavani: “Spieren geven tonus en spanning aan ons gelaat, waarbij tonus de basisspanning is die je hebt als je de spieren niet intentioneel aanspant. Die spiertonus is belangrijk om onze huid mooi en strak te houden. We verliezen echter aan basisspierspanning door de jaren heen, waardoor onze huid begint te hangen. Dat wordt almaar erger, tot we opstaan met een huid die zichtbaar hangt. Dat is vaak het moment waarop we denken dat het tijd is om onze huid te beginnen liften, maar niets is minder waar. Het zijn namelijk onze spieren die onze aandacht verdienen: de tonus van de spieren moet aangepakt worden. Het is immers de spier die de huid optrekt en niet de huid die de spier optrekt.

Ten tweede geven spieren ons gelaat ook volume. Dat zie je vooral bij jonge mensen, die een gelaat hebben dat er mooi en vol uitziet, met dank aan hun spieren.

Als derde punt haal ik graag de mogelijkheid aan van een kind om z’n gezicht te fronsen en de gezichtsspieren meteen daarna spontaan te ontspannen. De capaciteit van onze spieren om onmiddellijk te ontspannen na elke contractie is een teken van jeugdigheid.

Om er jeugdig te blijven uitzien moet je dus met je gezichtsspieren naar de fitness. Dat kan je gewoon thuis doen met gezichtsyoga of door je gezichtsspieren te masseren. Wil je professionele ondersteuning, dan kan je bijvoorbeeld de biofeedback-behandeling ondergaan, die de spieren regenereert.”

2. Ga met je huid naar de fitness

Dr. Karavani: “We moeten trouwens niet alleen met onze gezichtsspieren naar de fitness, maar ook met onze huid zelf. Door deze te scrubben, stimuleren we de aanmaak van nieuw collageen. Een scrub geeft immers het signaal aan de onderliggende huidlagen dat er een agressie op komst is. Die agressie zal er uiteraard niet écht komen, maar het is wel belangrijk dat je lichaam dat signaal krijgt en in een staat van paraatheid gaat. Je lijf zal vervolgens alle mogelijke middelen naar de huid sturen om deze te verstevigen en te beschermen tegen die zogenaamde aanval. Daarnaast zorgt de massage die met zo’n scrub gepaard gaat er ook voor dat alle afvalstoffen goed afgevoerd kunnen worden door middel van een lymfedrainage. Bovendien wordt een huid die gemasseerd wordt ook gewoon steviger.

Daarnaast bestaan er rollers met naalden, die ongeveer hetzelfde effect hebben als een scrub. Door over je huid te rollen met die naalden geef je hetzelfde signaal aan je lichaam en maakt dat vervolgens de juiste stoffen aan.”

3. Zorg ervoor dat je poriën niet verstopt raken

Dr. Karavani: “Onze huid zit natuurlijk boordevol poriën. Die zorgen er niet alleen voor dat we kunnen zweten, maar ook dat er talg naar buiten kan door onze huid. Omdat we niet genoeg zweten - we zijn immers geen oermensen meer die constant actief in de weer zijn- en omdat we regelmatig crèmes op ons gelaat smeren, kan het gebeuren dat talg onze poriën verstopt. Het is dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat je je poriën op tijd en stond vrijmaakt. Dat kan door middel van lotions die salicylzuur, melkzuur of glycolzuur bevatten, maar ook door peelings of speciale tapes die onze poriën vrijmaken. Daarnaast bestaan er een soort van vacuümzuigers die alle vuiligheid uit onze poriën halen. Poriën dienen trouwens niet alleen om dingen uit onze huid naar buiten te brengen, maar zorgen er ook voor dat we bepaalde stoffen kunnen absorberen. En dat brengt ons meteen bij mijn vierde tip.”

4. Gebruik de juiste actieve ingrediënten om je huid te verbeteren.

Dr. Karavani: “Het eerste actieve ingrediënt dat ik aanraad is vitamine C. Vitamine C is goed voor zowat iedereen, want het maakt de huid egaler van tint en zorgt er gewoon voor dat ze er jonger uitziet. Wat mij betreft hoef je ook zeker geen dure crèmes te gebruiken waar gestabiliseerd vitamine C inzit. Neem gewoon het sap van een citroen en breng deze aan op de huid. Na 10 seconden à 1 minuut - afhankelijk van de gevoeligheid van je vel - zal je merken dat het begint te prikken. Spoel vervolgens af met water.

Daarnaast is het trouwens altijd een goed idee om stoffen te gebruiken die onze huid kalmeren. Ideaal daarvoor zijn groene sappen, en dan zeker komkommersap.

Heb je een droog huidtype, dan gebruik je het best oliën met vitamine E, zoals bijvoorbeeld avocado-olie of arganolie. Wie last heeft van een huid die wat geïrriteerd is, gebruikt dan weer beter ampullen met hyaluronzuur. Tot slot raad ik ook het gebruik van een probioticaspray aan. Die zorgt ervoor dat het microbioom van onze huid, dat vernietigd wordt door onder andere pollutie en het té goed reinigen van onze huid, weer kan herstellen.

Vervolgens is het tijd om over te gaan tot het gebruik van een dag- of nachtcrème. Let er daarbij wel op dat je een verzorging gebruikt die aangepast is aan je huidtype. Doe je dat niet, dan zorg je ervoor dat je huid ofwel geïrriteerd raakt, ofwel dat je poriën verstoppen.”

5. Pas je levensstijl aan

Dr. Karavani: “Een goede levensstijl is bijzonder belangrijk. Zorg er eerst en vooral voor dat je voldoende slaapt, want tijdens de slaap treden alle herstellende processen in actie, onder invloed van melatonine en groeihormoon. Niet slapen is niet herstellen, zo cru is het. En het effect van te weinig slaap zie je al meteen de volgende dag.



Daarnaast is het belangrijk dat je stress reduceert. Hoe je dat doet, dat bepaal je natuurlijk zelf, er bestaan genoeg meditatieve technieken en mindfulnesspraktijken. Een massage krijgen of een dutje doen zijn trouwens ook bijzonder effectief tegen de stress.



Een volgende belangrijk punt dat invloed heeft op je levensstijl is dat je kiest voor voeding die aangepast is aan jouw lichaamstype. Ik schreef er een boek over, en een zelftest vind je op de site yourbodytype.eu, zodat je meteen zelf aan de slag kan.



Supplementen zijn ook belangrijk voor een goede huid. Ik vind magnesium een belangrijk supplement voor ’s avonds en zink een belangrijk supplement voor overdag. Daarnaast raad ik aan om ook voldoende vitamine B-complexen binnen te krijgen, alsook vitamine C. Die laatste vitamine haal je het best uit groenten en fruit. Vitamine D haal je volgens mij het best uit je cholesterol. Wanneer je cholesterol inneemt - die je in alle vetten vindt - en je gaat met je huid twintig minuutjes in de zon, dan zal deze ervoor zorgen dat het lichaam de cholesterol transformeert in goeie zaken, zoals vitamine D en vitamine K. Cholesterol is dus onze goede vriend die getransformeerd wordt naar een nog betere vriend onder invloed van de zon.

Adem is de basis van het leven en zorgt ervoor dat je er jeugdig blijft uitzien. Wij ademen slechts een fractie in van wat ons longvolume aankan. We ademen bovendien veel te kort waardoor we de zuurstof geen tijd geven om over te gaan naar de rode bloedcellen. We moeten dus dieper en trager ademen. Het vet van onze wangen is daar trouwens het gevoeligst aan, en zal als eerste wegkwijnen wanneer we niet op de juiste manier ademhalen.

Goede antioxidanten nemen om je huid te beschermen tegen pollutie. Die laatste is namelijk de grootste oorzaak van huidveroudering van allemaal. De antioxidanten die je het meest nodig hebt zitten trouwens meestal in zogenaamde zonnesupplementen.

Als laatste is er natuurlijk ook de zonnebescherming. Je moet hier zeker niet kijken naar producten met de hoogste beschermingsfactor. Met een beschermingsfactor 30 zit je namelijk al tamelijk goed. De bescherming die een zonnecrème biedt gaat immers niet in dezelfde snelheid omhoog als de beschermingsfactor doet vermoeden. Een zonnecrème met factor 50 beschermt niet bijna dubbel zo goed tegen de zon als factor 30. Reken erop dat er maar 1 à 2 procent verschil zit in effectieve zonnebescherming tussen een crème met SPF 50 en eentje met SPF 30. Het is dus interessanter om voor producten te kiezen met een hogere concentratie aan uv A-bescherming, omdat die straling de huidveroudering in de hand werkt.”