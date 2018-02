Dit zegt de kleur van snot en slijm over je gezondheid Timon Van Mechelen

01 februari 2018

15u45 0 Fit & Gezond Het seizoen der verkoudheden is weer volop in het land. Snipvervelend, letterlijk dan, maar helaas niet heel veel aan te doen. Al is snot en slijm ook interessant, omdat het veel zegt over je gezondheid. Wist je bijvoorbeeld dat geel snot wijst op een gevorderde infectie?

Zelfs als je niet ziek bent, maakt het menselijk lichaam dagelijks snot aan. Dat gebeurt niet alleen in je neus, de mix van vocht en proteïnes zit ook in de sinussen, neus, mond, keel, longen en het spijsverteringsstelsel. Dit om te voorkomen dat die oppervlakten uitdrogen.

Wanneer je ziek bent, is je lichaam druk bezig met het bestrijden van de infectie. Dat manifesteert zich net in de symptomen die we associëren met de ziekte. We voelen ons deels dus zo slecht door de reactie van het immuunsysteem in het lichaam. De symptomen zijn namelijk belangrijk om immuuncellen te rekruteren die de infectie zullen bestrijden. Maar ze zijn ook de oorzaak van waarom je tot niet veel meer in staat bent.

Een verstopte neus is een poging van je lichaam om een infectie te blokkeren en de infectie te verdrijven. De extra afscheiding van slijm naar de neus komt van de cellen in de sinuswand en het bovenste deel van de luchtwegen. Het snot is een poging om de neus te spoelen en ongewenste bacteriën uit het lichaam te verwijderen.

Ontdek hieronder wat de verschillende kleuren van snot en slijm betekenen.

Helder

Is de kleur van je snot helder, dat ben je kerngezond. Zoals hierboven gezegd, produceert ons lichaam de hele dag snot, het merendeel daarvan slikken we gewoon door. En daar is niks mis mee.

Wit

Wit snot wijst doorgaans op het begin van een verkoudheid. Al is er absoluut geen reden om je zorgen te maken, de kans is namelijk groot dat het gewoon wegtrekt.

Geel

Als je snot geel ziet, zit je met een infectie die gevorderd is. Je lichaam vecht volop tegen de bacteriën, maar wint dat gevecht wellicht pas na een paar dagen. Er is absoluut geen reden tot paniek, je moet ook niet naar de huisdokter.

Groen

Bij groen snot heb je het serieus te pakken en je voelt je waarschijnlijk behoorlijk belabberd. Je lichaam vecht opnieuw tegen de infectie, en de schade daarvan (lees: dode witte bloedcellen, proteïnen en afvalstoffen) komen terecht in je snot. Ook nu moet je nog niet panikeren. Pas als je weken aan een stuk groen snot blijft hebben, passeer je best een bij de huisdokter.

Rood

Rood snot valt niet te verwarren met een bloedneus, maar het krijgt wel die kleur doordat er bloed in terechtgekomen is. Vaak komt dat door een wondje in je neus of luchtwegen. Meestal niks erg, maar voor de zekerheid ga je toch best even langs de dokter.

Bruin

Ziet je snot bruin, dan trek je best wel even aan de alarmbel. Niet dat je daarom per se doodziek bent, het is meestal gewoon een teken dat je te veel rookt of dat je lang in vervuilde licht vertoefd hebt. Niet roken en schone lucht opzoeken, biedt doorgaans soelaas.

Zwart

Nu mag je echt beginnen panikeren, snot hoort namelijk nooit zwart te zien. Het komt vaker voor bij rokers en druggebruikers en kan ook wijzen op een schimmelinfectie. Of het kan iets erger zijn. Ga zo snel mogelijk langs de dokter.

