Dit waren de 7 meest twijfelachtige wellnesstrends van het afgelopen decennium Valérie Wauters

05 januari 2020

12u22

Bron: Forbes 0 Fit & Gezond Zoals je ondertussen wel weet luidt 2020 de start van een nieuw decennium in. Tijd dus om even terug te kijken naar de wellnesstrends van de afgelopen 10 jaar. Dit zijn de 7 meest twijfelachtige trends op een rijtje.

1. Teatoxen

Detox-thee is al een tijdje een trend. Op Instagram en andere sociale media zie je vaak thee aangeprezen die je doet afslanken en toxines uit je lichaam verwijdert. Vaak doen deze thee’s echter helemaal niks of bevatten ze een laxerende stof die je inderdaad sneller naar het toilet doet lopen. Weet echter wel dat vocht verliezen helemaal niet hetzelfde is als vet verliezen.

2. Rauwe melk, rauw water en andere dingen die niet rauw horen te zijn

Sommige dingen zijn goed voor je gezondheid als je ze rauw eet. Anderen… helemaal niet. Het voorbije decennium werd al eens geclaimd dat het melkpasteurisatieproces en het waterzuiveringsproces belangrijke voedingsstoffen uit water en melk verwijdert. Laat ons het er in dit geval op houden dat bovengenoemde processen vooral potentieel dodelijke bacteriën uit water en melk verwijderen.

3. LSD microdoseren

Ja, het is een tijdje een trend geweest (maar dan vooral in Amerika) om kleine dosissen LSD te nemen. Door je inname van deze drug te beperken tot een fractie van een ‘normale’ dosis, zou je niet de negatieve effecten (zoals slechte trips en verslaving) ervaren, maar alleen maar de positieve kanten zoals een scherper denkvermogen. Twee problemen met deze trend: 1. het is nooit wetenschappelijk bewezen dat je concentratie er echt op vooruit gaat en 2. het is en blijft LSD.

4. IV-drips

De laatste jaren zie je steeds vaker ‘kliniekjes’ opduiken waar je via een baxter allerhande voedingsstoffen of vitamines rechtstreeks in je bloedbaan kan laten pompen. Doe je het op een plek die niet al te koosjer is, dan kan dat heel wat problemen met zich meebrengen. Door te veel vloeistof te infusen kan je hart overweldigd raken. Een overdosis kalium kan daarnaast ook voor hartritmestoornissen zorgen. Om deze reden proberen echte artsen het gebruik van infusen dan ook te beperken, tenzij echt noodzakelijk.

5. Lavementen

Het inbrengen van een buisje of iets dergelijks in je rectum en het vervolgens volpompen met een vloeistof (water, laxeermiddel of zelfs koffie) is het afgelopen decennium een ding geworden. De claim is dat het alle gifstoffen uit je dikke darm kan wassen. Weet echter dat je dikke darm geen wasbak is die je zomaar kan uitwassen zonder gevolgen. Je darmen bevatten immers een complex systeem van bacteriën dat helpt bij het reguleren van belangrijke lichaamsprocessen, waaronder je metabolisme. Bovendien loop je ook steeds het risico om je dikke darm te beschadigen of zelfs te perforeren.

6. Je vagina stomen

Neen, je vagina is geen portie dim sum die je moet stomen om de perfectie te bereiken. Net zoals je darmen bevat je vagina een fragiel evenwicht van bacteriën. Je vagina stomen kan ervoor zorgen dat dat evenwicht verstoord raakt. Of erger: je kan je er ook gewoon door verbranden. En geef toe: dat wil je echt niet.

7. Drastische diëten zonder wetenschappelijke onderbouwing

Er zijn heel wat verschillende diëten de revue gepasseerd in het afgelopen decennium die ons de wenkbrauwen deden fronsen. Wees op je hoede voor diëten die te zwaar focussen op één voedingsmiddel, één gedragspatroon of die te snel resultaten beloven. Een gezonde levensstijl draait vooral rond balans en moderatie.