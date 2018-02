Dit toestel veroorzaakt de meeste blessures in de fitness ND

23 februari 2018

15u11

Bron: Metro UK 0 Fit & Gezond Zijn de flauwe excuses om niet te gaan sporten op? Wij geven er eentje cadeau: het kan soms gevaarlijk zijn. De loopband blijkt van alle fitnesstoestellen het meest risicovol, met één op de drie blessures in de sportschool die daardoor veroorzaakt wordt. En dan hebben we het nog niet eens over gênante valpartijen.

Het is niet geheel onterecht dat die loopband jou angst aanjaagt: ellipticalreviews.com analyseerde op basis van data van Amerikaanse ziekenhuizen dat lopen op een loopband verantwoordelijk is voor één op de drie sportschoolgerelateerde ziekenhuisbezoeken. Meestal gaat het om stressfracturen, blessures aan de knie of een scheenbeenvliesontsteking. Slapstickgewijze valpartijen omdat de loopband plots veel te snel gaat, zijn nog niet eens inbegrepen in die gegevens.

Wil je de kans op blessures inperken? Begin dan altijd met een opwarming van 10 minuten, voor je meteen volle gas geeft. Wandel eerst even aan een stevig tempo en bouw rustig op. Je kan ook wat opwarmingsoefeningen doen, zoals een paar squats en lunges, en je knieën en enkels naar beide kanten even draaien.

Luister verder goed naar je lichaam. Lopen op een loopband is anders dan in een park of op de openbare weg. Je bent meer geneigd om jezelf voorbij te hollen - letterlijk - en de lat te hoog te leggen, omdat je op korte tijd veel snelheid kan maken. Zet je ego in de sportschool aan de kant en bouw liever rustig op om blessures te vermijden.