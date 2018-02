Dit staat er dagelijks op het menu van oudste mensen ter wereld Charlotte Dierckx

28 februari 2018

09u46

Dat gezonde voeding ertoe bijdraagt dat we langer leven, weten we natuurlijk al. Maar welke voeding leidt ons dan juist richting de honderd? Auteur Dan Beuttner onderzocht het verband tussen voeding en ouder worden en bundelde de eetgewoontes van de oudste mensen ter wereld in zijn boek ' The Blue Zones Solution' .

Okinawa in Japan, Ikaria in Griekenland, Ogliastra in Sardinië, Loma Linda in Californië en het Nicoya-schiereiland in Costa Rica zijn de vijf plekken op aarde waar de meeste inwoners van honderd jaar of ouder gezond en wel door het leven gaan. De Amerikaanse auteur Dan Beuttner trok erop uit, onderzocht het verband tussen het dieet en de hoge leeftijd in deze regio's, en goot de lokale voedingswijsheden van de ouderlingen in een boek.

Op het menu in...

Okinawa, Japan: bruine rijst, shiitake, bittere meloen, tofu, knoflook en groene thee.

Ikaria, Griekenland: aardappels, peulvruchten (voornamelijk kikkererwten, zwarte ogen bonen en linzen), feta, geitenmelk, citroen, fruit, honing en kleine hoeveelheden vis.

Ogliastra, Sardinië: platbrood, zuurdesembrood, gerst, geitenmelk, schapenkaas, tuinbonen, kikkererwten, amandelen, tomaten, venkel en wijn.

Loma Linda, Californië: zalm, tofu, avocado, havermout, bonen, noten, volkorenbrood en sojamelk.

Nicoya, Costa Rica: rijst, mais, pompoen, papaya, yams, eieren, bonen en bananen.

En waarom is dat juist gezond?

Van sommige producten is al langer het positieve effect op onze gezondheid bewezen. Zo zijn rijst, peulvruchten, geitenmelk, noten en vis voedingswaren die we vaker in diëten zien passeren. En dat heeft uiteraard zo zijn redenen.

Rijst bevat koolhydraten, eiwitten, vitamine B en mineralen. Peulvruchten verlagen dan weer je cholesterol. Geintenmelk bevat minder jodium en meer proteïne en mineralen. Ongezouten noten zitten boordevol onverzadigde vetten die ons beschermen tegen hart- en vaatziekten alsook cholesterolverlagend zijn. Maar ook vis is goed voor je hart en bloedvaten dankzij zijn vetzuren.

Gewoontes

Niet alleen wat je eet, ook hoe je eet is bepalend voor het aantal kaarsjes dat je in je leven mag uitblazen. Daaromverzamelde Buettner nog de volgende tips:

- Eet nooit tot je helemaal vol zit, maar stop op 80%.

- Kies vooral voor plantaardige voeding en schrap vlees zo nu en dan eens van het menu. 'Blue Zoners' eten gemiddeld slechts vijf keer per maand vlees, en dat liefst in kleine porties.

- Hou de kleinste maaltijd voor op het einde van de dag.

- Drink niet meer dan één à twee glazen alcohol per dag.

