Dit moet je eten om een zongebruind kleurtje te krijgen (en te behouden!) Valérie Wauters

12 augustus 2019

14u01

Bron: bfmtv 0 Fit & Gezond Bepaalde voedingsmiddelen kunnen ons lichaam helpen om zich voor te bereiden op blootstelling aan de zon. Zodoende zorgen ze er ook voor dat je een consistente, langdurige bruine kleur krijgt. Klinkt niet slecht, toch?!

Het is niet eerlijk: sommige mensen krijgen al een mooi bruin kleurtje van enkele minuten door de zon te wandelen, anderen kunnen uren liggen bakken en braden op het strand zonder zichtbaar resultaat. Er bestaat geen magisch recept voor het verkrijgen van een zongebruinde tint, al moet het wel gezegd dat blootstelling aan de zon sowieso niet ongevaarlijk is voor de huid.

Het is dan ook uitermate belangrijk dat je steeds een product met een voldoende hoge beschermingsfactor aanbrengt voor je de zon in gaat. Maar wist je dat ook de inhoud van je bord je bruiningsproces kan bevorderen?

Goed begonnen is in dit geval dan ook al half gewonnen. Er bestaan immers voedingsstoffen die ervoor zorgen dat de huid zichzelf al voor een deel kan beschermen tegen de zon. Het gaat hier over antioxidanten. “Zonnestralen verhogen de productie van vrije radicalen in ons lichaam”, aldus dermatoloog Thomas Maselis. “Deze vrije radicalen beschadigen onze DNA-cellen, wat tot huidkanker en huidveroudering kan leiden. Antioxidanten neutraliseren op hun beurt de gevaren van die vrije radicalen.”

Koning bètacaroteen

Onder deze antoxidanten is één molecuul koning: de carotenoïde, ook wel bètacaroteen op provitamine A genoemd. Deze stof beschermt de huid en stimuleert melanine, het pigment dat ervoor zorgt onze huid een mooi bruin kleurtje krijgt. “Bètacaroteen is een verkleurende stof die je optisch bruin kan doen lijken. Je kan ze vergelijken met een primer die je op de muur aanbrengt voor je deze schildert”, aldus Maselis. “Gebruik je eerst een gele of oranje primerlaag, dan zal de bruine verflaag donkerder lijken dan wanneer je rechtstreeks op een witte muur schildert.”

Rauw en seizoensgebonden

Bètacaroteen is in grote hoeveelheden te vinden in felgekleurde voedingsmiddelen zoals wortels, paprika’s, abrikozen, watermeloen, tomaten en sommige groene groenten als spinazie. Door deze te eten in combinatie met andere voedingsmiddelen rijk aan vitamine E (koud geperste olijf-, amandel-, avocado- of zonnebloemolie en verschillende noten en zaden) geef je je lichaam wat extra hulpmiddelen om zichzelf te beschermen tegen de kwalijke invloeden van de zon. Door rauwe seizoensgroenten te eten zorg je er trouwens voor dat ze hun maximum aan gezondheidsvoordelen behouden. Het kookproces zorgt er immers voor dat een deel van de vitamines die ze bevatten vernietigd wordt.

En om dat zorgvuldig opgebouwde bruine kleurtje te behouden na de vakantie? Gewoon verderdoen zoals je nu bezig hebt. Wie z’n huid daarnaast voldoende gehydrateerd houdt door het drinken van water en het aanbrengen van een goede hydraterende bodylotion (met bijvoorbeeld jojobae-olie), zorgt ervoor dat dat bruine kleurtje nog wel enkele weken mooi blijft.