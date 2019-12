Dit kan de reden zijn waarom het griepseizoen voor sommige mensen erger is VW

Het griepseizoen zit er weer aan te komen, en laat ons eerlijk zijn: daar kijkt niemand naar uit. Uit onderzoek blijkt nu dat bepaalde mensen echt harder afzien van de griep dan anderen.

Griep is meer dan slechts één virus, en elk jaar proberen artsen die griepstam die aan z’n opmars bezig is zo goed en zo kwaad mogelijk te verslaan. De vele verschillende soorten griepvirussen zijn meteen ook een belangrijke reden waarom er elk jaar een andere griepprik is én waar deze soms niet aanslaat.

Wetenschappers van de universiteit van Arizona hebben misschien een antwoord gevonden op één van de grootste griepmysteries: waarom individuen verschillende reacties kunnen hebben op hetzelfde griepvirus.

Dankzij een proces dat in het Engels ‘Immunological Imprinting’ wordt genoemd zijn sommige mensen beter voorbereid om griep te bestrijden als ze als kind werden blootgesteld.

De onderzoekers gebruikten gegevens van het Arizona Department of Health Services om de verschillende effecten van de eerste blootstelling aan twee van de primaire griepstammen die verantwoordelijk waren voor uitbraken in de afgelopen decennia te onderzoeken. Deze griepstammen waren H1N1 en H3N2.

Hierbij werd meteen een duidelijke correlatie aangetoond in de resultaten: mensen die H1N1 als kind opliepen, hadden minder kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanwege H1N1 op latere leeftijd. Diegenen die H3N2 op jongere leeftijd tegenkwamen, waren beter beschermd tegen die specifieke stam naarmate ze ouder werden. Tijdens een jaar waarin beide stammen in omloop zijn is de kans dan ook veel groter dat je veel zieker wordt van een besmetting met H3N2 als je als kind in aanraking kwam met H1N1 dan dat je zou zijn van een herbesmetting met H1N1.

Na deze ontdekking probeerden de onderzoekers erachter te komen waarom dit patroon bestaat. Hun onderzoek toonde aan dat H1N1 en H3N2 uit verschillende takken an de ‘influenza-stamboom’ komen. Wanneer we worden blootgesteld aan een soort griep uit één familie, suggereert onderzoek dat we beter in staat zijn om die specifieke soort en ook andere soorten uit dezelfde familie te bestrijden.

“Ons immuunsysteem worstelt vaak met het herkennen en verdedigen van nauw verwante stammen van het griepseizoen, hoewel dit in wezen de genetische zussen en broers zijn van stammen die slechts enkele jaren geleden de ronde deden”, aldus hoofdauteur van de studie Katelyn Gostic.

Interessant genoeg lijkt het erop dat ons lichaam een specifiek vermogen heeft om die soorten te bestrijden die verwant zijn aan je eerste blootstelling. Ons lichaam blijkt minder in staat zich langdurig te beschermen tegen de griepstammen waarmee we iets later in aanraking komen.

“Welk subtype ons immuunsysteem eerst ziet, laat een afdruk achter in ons lichaam die ons bijzonder goed beschermt tegen stammen van hetzelfde subtype,” zei Worobey, “maar relatief slecht tegen stammen van andere subtypen, ook al heb je die op een ander -later- moment in je leven tegengekomen.”

Dit nieuwe inzicht van hoe eerdere blootstelling onze toekomstige bescherming beïnvloedt, zal hopelijk leiden tot een betere kennis van hoe de griepuitbraak elk jaar verschillende leeftijdsgroepen zal beïnvloeden, op basis van welke stammen eerder in hun leven actief waren. Het kan zelfs een mogelijkheid bieden voor specifieker gebruik van de griepvaccins, op basis van welke stammen mensen van nature beter in staat zijn om te vechten.