Dit is wat het betekent als je wakker wordt voor de wekker gaat VW

27 augustus 2018

15u08

Bron: Elite Daily 0 Fit & Gezond Af en toe gebeurt het ons ook wel eens dat we ’s ochtends wakker worden voor het irritante gepiep van de wekker begint. Maar is dat nu goed nieuws voor je slaapschema, of net niet?

Wakker worden voor de wekker afgaat kan gebeuren om tal van verschillende reden. Vaak komt het omdat je tijdens je slaap, al dan niet bewust, wordt gewekt door bijvoorbeeld een hard geluid of een lichtflits. Ons brein is immers behoorlijk actief terwijl we slapen, waardoor zulke dingen niet onopgemerkt voorbij gaan.

Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk dat uit jezelf wakker worden wil zeggen dat je lichaam voldoende slaap heeft gehad voor die nacht. Gevolg: je ogen vliegen plots open en je voelt je heerlijk uitgerust. Op een natuurlijke manier wakker worden is het best voor ons lichaam, omdat we er zo zeker van zijn dat ons lichaam voldoende tijd gehad heeft om te herstellen tijdens de nacht. Bovendien zijn we er zo ook zeker van dat we geen slaapachterstand oplopen. Helaas is uitslapen tot je gewoon uit jezelf wakker wordt niet altijd een optie. Zeker niet wanneer je op tijd op je werk moet zijn, of thuis kinderen rondlopen hebt die om aandacht vragen.

Net omdat het zo goed is voor je gezondheid om uit jezelf wakker te worden is het iets waar we naar moeten streven. Al zal dat hoogstwaarschijnlijk niet zonder de nodige aanpassingen in onze levensstijl kunnen. Op tijd in bed kruipen is daarbij één van de belangrijkste factoren. Een volwassene heeft idealiter immers zeven tot negen uur slaap nodig per nacht. ’s Avonds een uurtje vrije tijd opofferen betekent in dit geval dat je de volgende dag een uurtje cadeau krijgt waarin je beter kunt presteren.

Een slaapritueel invoeren is een handig hulpmiddel om sneller in slaap te vallen. Door technologie (meerbepaald: schermen met blauw licht) te bannen in het uur voor je naar bed gaat zal je sneller en makkelijker in slaap kunnen vallen. Probeer ook steeds rond hetzelfde tijdstip in bed te kruipen. Op deze manier raakt je lichaam aan het nieuwe slaapschema gewend en zul je merken dat je ’s ochtends na verloop van tijd ook steeds vaker uit jezelf wakker begint te worden.