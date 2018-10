Dit is wat er écht met je lichaam gebeurt als je stopt met koolhydraten eten Nele Annemans

31 oktober 2018

13u48

Bron: Tonic Vice, Goed Gevoel 5 Fit & Gezond Als het gaat om kilootje minder op de weegschaal, staat het koolhydraatarme dieet al een tijdje met stip op één. Wat minder bewerkte koolhydraten als snoep, pasta en brood op je menu zetten is misschien wel een goed idee, alle koolhydraten schrappen, en dus ook groenten, fruit en noten, is daarentegen resoluut ongezond. Dit zijn de gevolgen als je alle koolhydraten schrapt.

Je voelt je grieperig

Als je plots alle koolhydraten van je menu schrapt, kan dat een hoop onaangename gevolgen met zich meebrengen. Enkele gekende bijwerkingen zijn vermoeidheid, zwakte, duizeligheid, hoofdpijn, prikkelbaarheid en misselijkheid. Meestal houden ze een aantal dagen tot een aantal weken aan. “Je lichaam heeft een duidelijke hiërarchie, als het aankomt op het verbrandingsproces”, vertelt diëtiste Kristin Kirkpatrick. “Eerst verbrandt je lichaam glucose. Als dat opgebruikt is, begint het vet af te breken. Dat komt, omdat je lichaam in ketose raakt. Daarbij gaat je lichaam meer ketonen aanmaken, om je de energie te leveren die je niet meer uit glucose kan halen.”

Dat klinkt misschien als een ideaal middeltje om van je ongewenste zwembandjes af te komen, maar diëtist Jim White zegt dat het absoluut niet de beste manier is. “Vetten zijn een veel tragere brandstofbron dan glucose. Dat betekent dat je lichaam er niet snel genoeg aankan, als je bijvoorbeeld gaat sporten. Gevolg: je voelt je futloos en intensief bewegen zit er niet meer in.” Als je daarnaast te weinig vetten eet, beginnen ook je spieren af te breken, iets wat je helemaal wil vermijden. Bovendien hebben sommige organen, zoals je hersenen, suiker absoluut nodig om te kunnen functioneren. “Als je te weinig koolhydraten eet, valt de belangrijkste brandstof voor je lichaam weg, waardoor je je sneller vermoeid voelt, je energiepeil daalt en je last krijgt van hoofdpijn en misselijkheid, net alsof je griep hebt”, aldus Kirkpatrick.

Je verliest kilo’s ... vocht

Als je start met een koolhydraatarm dieet, lijkt het soms alsof de kilo’s eraf vliegen, maar die komen er volgens voedingsdeskundige Sandra Bekkari snel weerbij, zodra je weer meer voedingsmiddelen toelaat. “In je lichaam is suiker gebonden aan water. Zo is één molecule glucose gebonden aan drie moleculen water. Als je dus die suikervoorraden gaat uitputten door ze te schrappen, verlies je vooral vocht. Zodra de glycogeenvoorraden opnieuw aangevuld worden, komt je vochtbalans weer op peil en komen de verloren kilo’s er gewoon weer bij. Weet dat 3 kilogram verliezen in een week tijd gewoon niet kan. Om 1 kilogram vetmassa te verliezen, moet je 7.000 calorieën extra verbranden. Een halve kilogram per week is dus veel realistischer.”

Volgens personal trainer Ngo Okafor mogen de effecten van het verliezen van watergewicht echter ook niet onderschat worden. “In het begin kan je met een koolhydraatarm dieet heel wat kilo’s verliezen en hoewel het in eerste instantie om watergewicht gaat, kan het mensen wel motiveren om verder te doen. Het is een soort van voorproefje van de veranderingen die met je lichaam kunnen gebeuren als je je toegewijd aan een dieet- en trainingsplan houdt.”

Je krijgt een slechte adem

Als je lichaam in ketose raakt, komen de ketonen die je lichaam op dat moment voeden vrij door je adem en dat ruikt naar verluidt naar aceton of rottend fruit. Maar dat is niet de enige reden waarom mensen plotseling op een armlengte van je blijven, ook het verliezen van zoveel vocht zorgt voor een droge mond, wat dan weer dé ideale omgeving is voor een slechte adem.

Ook hier geldt dus het credo: bezint eer ge begint.