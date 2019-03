Dit is wanneer je sportschoenen volgens specialisten aan vervanging toe zijn Nele Annemans

Heb je jezelf - ook al heeft het eeuwen geduurd - ervan kunnen overtuigen hoe leuk lopen is? Zorg er dan voor dat je je nieuwe liefde niet meteen verwaarloost door op versleten schoenen te joggen. 2 specialisten geven uitleg over wanneer je sportschoeisel nu juist aan vervanging toe is.

Wanneer je je oude loopschoenen aan de haak moet hangen, hangt van een aantal factoren af. “De meeste hardloopschoenen zijn gemaakt om 400 à 650 kilometer mee te gaan”, aldus looptrainer Marni Wasserman. “Maar het hangt ook af van op welke ondergrond je traint, hoe vaak je gaat lopen, of je ze ook voor andere activiteiten gebruikt etc.”

Volgens podoloog Miguel Cunha zijn goede sportschoenen ontworpen om 500 à 650 km mee te gaan. Hij adviseert dus om je schoeisel om de 6 maanden te vervangen als je ermee gaat joggen, en om de 10 maanden als je ze vooral draagt om te wandelen. Cunha raadt ook aan om telkens wanneer je een nieuw paar koopt, dat ergens op te slaan in een app zodat je je kilometerstand kan bijhouden.

Uitwringen als een dweil

Een andere manier om erachter te komen of je loopschoenen al aan vervanging toe zijn is door ze te draaien. “Om de stabiliteit van je schoenen te testen, neem je de top van je schoen in je ene hand en de hiel in je andere hand. Probeer de schoen nu uit te wringen zoals een dweil. Lukt dat vlotjes? Dan geven je schoenen te weinig stabiliteit en koop je het best zo snel mogelijk een nieuw paar. Bieden ze voldoende weerstand? Dan zijn ze nog in prima staat. Ook als de zolen versleten zijn of je schoenen voelen niet comfortabel aan, is het tijd voor een nieuw paar”, aldus Cunha.

Maar waarom is het nu zo belangrijk om je sportschoenen op tijd te vervangen? “Het maakt niet uit of je schoenen er nog als nieuw uitzien, als ze niet voldoende ondersteuning meer bieden, loop je een veel hoger risico op blessures”, aldus de podoloog. “Zodra je last krijgt van bepaalde pijntjes in je knieën, heupen of voeten, is het meestal een teken dat ze versleten zijn.”

Waarop letten bij de aankoop van een paar loopschoenen

Dokter Cunha benadrukt het belang van schoenen te vinden die écht goed passen. “Sneakers die te strak spannen, kunnen resulteren in ingegroeide teennagels en andere problemen.” Over het algemeen moet het topje van je duim passen tussen de voorkant van je schoen en het einde van je grote teen. Zorg er ook voor dat je tenen voldoende ruimte hebben om te bewegen.

Cunha adviseert ook om op zoek te gaan naar een schoen die zowel duurzaam is als bescherming biedt zonder dat je inboet aan comfort of flexibiliteit. “Zoek naar een schoen die aan de bovenkant gemaakt is van zacht leer, maar ook een die voldoende ondersteuning biedt en schokken dempt. Probeer daarbij het liefst ook enkele modellen uit om zo het beste paar te vinden dat bij jouw voeten past.”