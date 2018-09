Dit is waarom je je zo opgeblazen voelt tijdens je menstruatie Nele Annemans

26 september 2018

10u11

Bron: Red Online 0 Fit & Gezond Net zoals letterlijk alles willen opvreten wat in je buurt komt, onaangename buikkrampen én een rothumeur, is een opgeblazen gevoel ook een van de ongemakkelijke bijwerkingen van je menstruatie. Maar hoe komt dat nu precies?

De meeste vrouwen die tante Rosa voor enkele dagen tot een week op bezoek krijgen, hebben - naast zin om dagenlang gewoon in een pyjama in de zetel te hangen - last van een opgeblazen gevoel. En volgens verloskundige en gynaecoloog Penelope Law komt dat door de contracties in de baarmoeder. "De baarmoeder trekt dagelijks op een milde, bijna onmerkbare manier samen. Naarmate je dichter bij je maandstonden komt, worden die contracties intenser waardoor veel vrouwen pijn ervaren tijdens hun menstruatie."

En die contracties hebben volgens haar ook een invloed op je spijsverteringsstelsel. "De samentrekkingen in de baarmoeder bepalen mee hoe snel de voeding door je spijsverteringsstelsel beweegt. Je darmen gaan namelijk trager werken door de intensere contracties", aldus Law. "Dat leidt tot het bekende gezwollen gevoel dat veel vrouwen tijdens hun menstruatie ervaren en kan ook gelinkt worden aan de reden waarom sommige vrouwen geconstipeerd zijn tijdens hun regels."

Daarnaast zijn er andere factoren die het opgeblazen gevoel veroorzaken. Zo verlaagt bijvoorbeeld een week voordat je menstruatie begint, het niveau van het vrouwelijke geslachtshormoon progesteron in je lichaam en het oestrogeenniveau verhoogt. En uit onderzoek blijkt dat veranderingen in je progesteron- en oestrogeenspiegels ervoor zorgen dat je lichaam meer water en zout vasthoudt, waardoor je je meer opgeblazen voelt.

Kortom, een mix van water vasthouden en volle darmen zorgt ervoor dat je je zo opgeblazen voelt tijdens je regels.