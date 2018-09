Dit is volgens voedingsdeskundigen het beste tijdstip om te ontbijten Nele Annemans

Bron: Women's Health 0 Fit & Gezond Als we je nog een keer met "het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag" bestoken, loop je waarschijnlijk al gillend weg. Dat het belangrijk is om 's morgens wat in je mond te stoppen weet je inmiddels, maar wanneer verorber je die maaltijd nu het best? Kan het bijvoorbeeld kwaad om te wachten met je ontbijt tot je aankomt op je werk? En wat als je graag 's morgens al aan het sporten slaat of er helemaal niet van houdt om te ontbijten? Twee voedingsdeskundigen geven duiding.

"Wanneer je eet is net zo belangrijk als wat je eet", vertelt diëtiste Theresa Shank. Zij raadt aan om je ontbijt te nuttigen binnen de twee uur nadat je uit je bed rolde. "Als in die tijdspanne eet, zal je door de dag heen meer controle hebben over je hongergevoel en stabiliseert je bloedsuikerspiegel", legt ze uit. "Door niet te ontbijten veroorzaak je later op de dag pieken in je bloedsuikerspiegel, waardoor je je gaat overeten tijdens de lunch of bij het diner. Daarnaast is het ontbijt belangrijk om je stofwisseling op gang te trekken", aldus de diëtiste.

Je eet dus het best binnen de twee uur nadat je wakker werd. Maar in sommige gevallen, als je bijvoorbeeld lijdt aan een ziekte zoals diabetes, is een stabiele bloedsuikerspiegel nog belangrijker. "Als je suikerziekte hebt, eet je het best binnen het uur nadat je wakker wordt om je glucosewaarden zo stabiel mogelijk te houden", aldus nutritioniste Maya Feller.

Wanneer ontbijt je het best als je 's morgens sport?

Of je beter voor of na je training ontbijt hangt volgens Feller vooral af van hoe je lichaam erop reageert. "Als je 's morgens sport, moet je nagaan wat voor jou het aangenaamst is. Als je last hebt van je maag doordat voor je work-out een toast verorberde, wacht je beter tot na je training om te eten. Maakt niet ontbijten je duizelig tijdens het sporten, dan eet je beter wel iets voor je work-out. Dat hoeft niet veel te zijn, een halve banaan kan je al door die zware training loodsen." Het is dus vooral een kwestie van experimenteren en wat jou het best bevalt. "Maar maak je er niet te veel zorgen over. In het algemeen geldt dat het een goed idee is om te eten binnen het uur tot twee uur voor of na je work-out", aldus Shank.

Wat als je het haat om 's morgens te ontbijten

"Dan moet eet je toch het best iets", zegt Shank. "Niet ontbijten is gelinkt aan een hoger risico op type 2 diabetes en een maaltijd overslaan in het algemeen kan leiden tot duizeligheid, verminderde concentratie, pieken in je bloedsuikerspiegel en een lager metabolisme", aldus de diëtiste.

Uiteraard hoef je niet elke dag uitgebreid te ontbijten met spek, eieren, pannenkoeken en kopje koffie. Als je niet graag ontbijt, volstaat het om iets kleins te eten. "Drink eerst een glas water zodra je wakker wordt om je lichaam te hydrateren", zegt Shank. "Neem dan iets wat je kan meenemen naar je werk zoals een potje Griekse yoghurt, een hardgekookt eitje of een stuk fruit. Iets kleins eten zal je lichaam helpen om eraan te wennen iets te eten in de ochtend zodat ontbijten een vaste routine wordt", besluit de diëtiste.