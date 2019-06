Dit is hoelang je warme en koude gerechten in de zon mogen liggen vooraleer ze slecht worden

02 juni 2019

Temperaturen die stijgen richting 30 °C? Dat betekent veelvuldig barbecueën en picknicken. Maar hoelang mag je voedingswaar in de zon blijven liggen? Een expert geeft uitleg.

“Bacteriën groeien het snelst op bepaalde voedingsmiddelen als ze zich in de gevarenzone van 5 tot tot 57 °C bevinden”, vertelt voedingswetenschapper Janilyn Hutchings. En dan gaat het niet alleen over vleeswaren, zuivel en eieren, maar ook onder meer over bladgroenten, gesneden tomaten en gekookte groenten. “Eigenlijk kan alles wat rijk is aan eiwitten of koolhydraten, vloeibaar is, neutraal tot lichtzuur, een risico vormen. Als je dus niet wil dat je feest eindigt met een voedselvergiftiging, moet je stappen ondernemen om het veilig te houden.”

Maar hoelang mag je je voedingswaren dan buiten laten staan? “In het algemeen kan je voedsel slechts 2 uur buiten laten liggen voordat het slecht wordt. Vanaf dan vermenigvuldigen de bacteriën zich snel tot een onveilig niveau”, aldus Hutchings. Zet voedselresten dus altijd zo snel mogelijk en niet langer dan 2 uur na de bereiding in de koelkast. “Liggen je voedselwaren in de zon, dan gaan ze nog sneller slecht worden. De hitte zorgt er immers voor dat de voeding sneller opwarmt en in de temperatuurgevarenzone komt. Zodra de temperaturen richting 30 °C graden stijgen, laat je ze dan ook beter maximum een uurtje liggen om er nog veilig van te kunnen eten.”

Bottom line: als je gaat barbecueën, laat je vlees dan niet liggen en bak het meteen en breng voor de koude gerechten een koeler en wat ijs mee zodat het voedsel dat gekoeld moet blijven zoals dipjes, fruit en guacamole gekoeld kan blijven.