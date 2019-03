Dit is hoelang je precies onder de douche moet staan volgens dermatologen

Nele Annemans

05 maart 2019

07u49

Bron: Well+Good Fit & Gezond Ondanks dat een warme douche de perfecte remedie is tegen een grijze winterdag, is de hitte niet zo goed voor je huid. Uit verschillende studies blijkt namelijk dat heet water het vocht van de opperhuid kan wegstrippen, waardoor je huidbarrière aangetast wordt en ontstoken raakt. Het gevolg? Een droge huid. Dermatologen hebben dan ook een aantal richtlijnen waar je je beter aan houdt om je huid zo weinig mogelijk te beschadigen.

Ten eerste, hou je je douches het best zo kort mogelijk. Je hoeft er geen sprintje van te maken, maar ze hoeven ook niet zolang te duren als een aflevering van je favoriete Netflix-serie. “Douche je maximaal 15 minuten”, vertelt dermatoloog Mona Gohara. “Dat is op zich al behoorlijk lang. Beginnen je tenen en vingers te rimpelen, dan heb je er zeker te lang onder gestaan.”

Eerder verklaarden wetenschappers ook al dat het geen goed idee is om je elke dag te douchen. “Je te vaak wassen doet meer kwaad dan goed. Het droogt je huid uit en zorgt voor irritaties. Je wast immers de goede bacteriën die van nature op je huid leven weg. Beperk het douchen daarom het liefst tot om de twee à drie dagen. Voel je je toch vuil, was je gezicht, oksels, de zone onder je borsten en geslachtsorganen dan tussendoor met wat water”, aldus dermatologe Katherine Ashenburg.

En hoewel de lengte van je douche en hoe vaak je je doucht van belang zijn, is het ook belangrijk om de temperatuur in de gaten te houden. “De temperatuur van het water zou ongeveer even warm moeten zijn als wat je verwacht van een verwarmd zwembad in de zomer, wat zo rond de 30 °C is”, legt dermatoloog Joshua Zeichner uit. “Is je water warmer, dan bestaat de kans ook dat je je huid beschadigt.”

Tot slot raden de dermatologen aan om niet te kwistig te zijn met douchegels of reinigers. “Het is een mythe dat je je elke dag een reinigsmiddel nodig hebt om je lichaam te wassen. Voor de meesten volstaat je gewoon afspoelen met wat water al. De enige uitzondering is nadat je fel gezweet hebt, bijvoorbeeld na het sporten. De gebieden die de meeste nare geurtjes verspreiden, zoals je oksels en voeten, zeep je daarentegen wel beter in.”