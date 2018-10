Dit is hoe vaak je écht moet douchen Valérie Wauters

02 oktober 2018

16u02

Bron: Womens Health 1 Fit & Gezond Je kan de wereld opdelen in twee categorieën mensen: zij die elke dag (of zelfs meermaals per dag) onder de douche duiken, en zij die dat niet doen. Maar moet je nu echt elke dag onder de douche, of besteed je die tijd beter ergens anders aan?

Volgens dermatoloog Dendy Engelman is het ideaal om om de twee tot drie dagen een douche te nemen. “Wie z’n wasbeurt langer uitstelt riskeert het ontstaan van onderhuidse ontstekingen, het ophopen van bacteriën op de huid en natuurlijk ook een onfris geurtje.”

Langs de andere kant maakt Engelman wel het punt dat het ook mogelijk is om té vaak te douchen. Hoewel de dermatoloog er geen specifiek getal op durft te plakken, merk je vast zelf wel wanneer jouw wasgedrag problematisch wordt. Voelt je huid niet langer fris, maar eerder droog en trekkerig aan nadat je uit de douche stapt? Dan is het misschien een idee om eens een wasbeurt over te slaan. Water kan er immers voor zorgen dat je huid gestript wordt van z’n natuurlijke oliën, wat zich vertaalt in een onaangenaam en trekkerig gevoel.

Hoe vaak je onder de douche moet hangt daarnaast af van enkele factoren:

Hoe vaak je sport

Zweet kan ervoor zorgen dat er puistjes ontstaan, zeker wanneer het gecombineerd wordt met bacteriën of make-up. Ben je net naar de sportschool geweest? Dan was je best meteen na afloop het zweet weer van je lichaam.

Waar je woont

Woon je in een vochtig klimaat, dan moet je vaker onder de douche dan wanneer je in een droge omgeving woont. In een warme, vochtige omgeving ga je immers makkelijker zweten, en dat moet je natuurlijk weer wegwassen.

Daarnaast heeft de hardheid van het water in jouw buurt ook een invloed op je wasgedrag. Douche je vaak met hard water, dan kan dat ervoor zorgen dat je huid sneller uitdroogt.

Hoe droog je huid is

Kan je echt je dagelijkse douchebeurt niet missen, maar heb je last van een droge huid? Let er in dat geval op dat je de waterstraal waar je onder gaat staan niet te heet maakt. Zeker in de winter is het belangrijk dat je kiest voor een douche met lauw water. Heet water onttrekt immers vocht aan de huid.