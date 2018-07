Dit is hoe lang het duurt om bij te komen (en hoeveel je ervoor moet eten) Valérie Wauters

11u05 0 Fit & Gezond Je hebt net een belachelijk grote maaltijd naar binnen gewerkt, en bent er inmiddels wel zeker van dat je instant twee kilo bent aangekomen. Gelukkig blijkt het niet zo te werken. Dit is the good, the bad & the greasy over gewichtstoename.

Wat je eet vertaalt zich niet meteen in enkele extra grammen op de weegschaal. Dat wil meteen ook zeggen dat je door een keertje te veel te eten, niet meteen zult bijkomen. Wat er wel voor zorgt dat je verdikt, is het consequent (dus, over de loop van enkele dagen of weken) meer calorieën naar binnen werken dan je verbrandt. Wanneer het aantal calorieën dat je lichaam binnenkrijgt niet gelijk is aan het aantal calorieën dat je lichaam weer verbrandt, vertaalt zich dat in extra gewicht op de weegschaal. Zo simpel kan het dus zijn.

Hoeveel calorieën ons lichaam nodig heeft en weer kan verbranden verschilt trouwens van persoon tot persoon en is afhankelijk van onder andere leeftijd, lengte en activiteitsniveau. Daarnaast speelt ook het metabolisme een belangrijke factor in het al dan niet verbranden van calorieën. Belangrijk is wel om ervoor te zorgen dat je voldoende beweegt, want hoe meer je dat doet, hoe meer calorieën je verbrandt.

Maar hoeveel extra voedsel moet je naar binnen werken voor je een kilo bijkomt? Jammer genoeg niet zo gek veel. 500 extra calorieën per dag eten (die je dus niet verbrandt) gedurende een week zal er al voor zorgen dat je een kilo bijkomt. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat je met gemak enkele kilo's zwaarder terugkomt van een all-in vakantie in het buitenland.

