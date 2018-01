Dit is het perfecte excuus om héél lang uit te slapen dit weekend ND

19 januari 2018

08u39

Er bestaat niet zoiets als 'slaap inhalen' en je houdt beter de hele week lang hetzelfde slaapritme aan, klinkt het steeds wijselijk in verschillende slaapstudies. Nochtans voelen wij er weinig voor om ook op zondag om 7u de wekker te horen afgaan. Maar er is goed nieuws: een Zweedse studie spreekt dit nu voorzichtig tegen, en ziet de voordelen in van uren in je nest blijven stinken in het weekend.

Het onderzoek van Stockholm University bestudeerde 43.000 mensen en analyseerde hoe hun leeftijd en het gemiddelde aantal uurtjes slaap per nacht hun levensverwachting beïnvloedde. Ze concluderen dat mensen van 65 jaar of ouder het meeste invloed ondervinden van het aantal uren dat ze al dan niet onder de wol hebben doorgebracht. Wie gemiddeld minder dan vijf uur of meer dan acht uur per nacht slaapt, heeft een grotere kans op een vroege dood, concluderen de wetenschappers. Bovendien voegen ze eraan toe dat wanneer je dat gemiddelde kan opkrikken door wat meer te slapen in het weekend, je gezondheid daar voordeel bij kan ondervinden.

"Het lijkt erop dat je effectief in het weekend lichtjes kan compenseren dat je in de week te weinig hebt geslapen," legt hoofdonderzoeker Torbjörn Åkerstedt uit. "Dit is het perfecte excuus om in het weekend wat langer te blijven liggen. Er ligt mogelijk een limiet op dat gezondheidsvoordeel, maar het lijkt wel beter om in het weekend te proberen wat slaap in te halen, dan om helemaal geen slaap in te halen."

Natuurlijk gaat het slechts om één studie en hebben meerdere onderzoeken al aangetoond dat het gezondste een regelmatig slaappatroon is, waarbij je elke dag rond hetzelfde uur gaat slapen en weer opstaat. Maar omdat we onszelf kennen en dat in de realiteit nu eenmaal niet altijd mogelijk is, is zo nu en dan uitslapen in het weekend een heerlijke noodoplossing.