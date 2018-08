Dit is het geheim om je jonger te voelen Valérie Wauters

22 augustus 2018

13u06

Bron: Time 1 Fit & Gezond Uit onderzoek blijkt dat wie zich jonger voelt misschien wel langer leeft. Nu werd er ook research gedaan naar hoe je die jonge instelling juist kan bekomen.

Op dagen dat je je bovengemiddeld in controle voelt, voel je je meestal jonger. Tenminste, dat is wat Jennifer Bellingtier, postdoctoraat psychologieonderzoeker aan Friedrich Schiller-universiteit in Duitsland wist te vertellen op de jaarlijkse Psychologica Association conventie.

De studie van Bellingtier omvatte het onderzoeken van 116 volwassenen in de leeftijdscategorie tussen 60 en 90, en 106 volwassenen met een leeftijd tussen 18 en 36, en dat gedurende negen dagen. Elke 24u werd aan de deelnemers gevraagd hoe oud ze zich die dag gevoeld hadden en op welke manier ze controle hadden over hun acties van die dag.

Uit eerder onderzoek bleek al dat het mogelijk is om fluctuaties in ‘subjectieve leeftijd’ te ervaren. Hoe oud je bent is dus niet noodzakelijk hetzelfde als hoe oud je je voelt. Uit Bellingtiers studie kwam ook die conclusie: beide groepen ervoeren elke dag veranderingen in hun subjectieve leeftijd. In de oudere groep was het zo dat men zich jonger voelde op dagen waarop het leek dat men meer controle had over zijn leven. In de jongere groep werden fluctuaties in subjectieve leeftijd eerder gelinkt aan zaken als gezondheid en stress.

“De kracht van het zich in controle voelen kan tweeledig zijn”, aldus Bellingtier. “Een gevoel van keuzevrijheid kan de geestelijke gezondheid stimuleren en de subjectieve leeftijd verlagen, waardoor mensen op hun beurt gemotiveerd worden om gezonde keuzes te maken. Wanneer je je meer in controle voelt, voel je je jonger en heb je het gevoel dat je meer dingen kunt bereiken. Het voelt alsof je acties ertoe doen.”

Kritisch nadenken

Zowel interne veranderingen als veranderingen in je leefomgeving kunnen het gevoel van controle dat een oudere persoon heeft vergroten, weet Bellingtier. Een bejaardentehuis zou zo bijvoorbeeld zijn bewoners in staat kunnen stellen om hun maaltijden en het uur waarop er gegeten wordt te controleren. Op een meer persoonlijk niveau kan zelfs iets eenvoudigs, zoals kritisch nadenken over alle dagelijkse activiteiten, helpen om je beter in controle te voelen.

Je jonger voelen dan je werkelijke leeftijd werd ook in verband gebracht met een lager risico op dementie en een betere mentale gezondheid. Bovendien suggereren studies dat subjectieve leeftijd net zo belangrijk is als chronologische leeftijd.

Daarnaast is een gevoel van in controle zijn misschien niet de enige manier om je jonger te voelen. Uit ander onderzoek dat op de APA-conferentie werd gepresenteerd, bleek dat lichamelijke activiteit - met name lopen - geassocieerd was met een lagere subjectieve leeftijd bij volwassenen tussen 35 en 69 jaar. Sociale interactie kan ook oudere volwassenen helpen zich jonger te voelen, heeft onderzoek aangetoond.