Dit is het ‘dode-billen-syndroom’ en wat je ertegen kunt doen TVM

15 juni 2018

11u03

Bron: PureWow 0 Fit & Gezond We weten het ondertussen: zitten is het nieuwe roken. We zitten ons lichaam letterlijk kapot. Maar dat je van de hele dag op een bureaustoel vertoeven het zogenaamde ‘dode-billen-syndroom’ kunt krijgen, wisten wij althans nog niet. Een woordje uitleg.

Wat is het juist?

Het dode-billen-syndroom betekent dat je bilspieren in slaapstand verkeren. Als je weinig beweegt en veel op je kont zit, gaan de bilspieren in ruststand waardoor de spieren in je benen en onderrug onnodig hard moeten werken. En omdat je lichaam dat wil compenseren, kun je evenwichtsproblemen, heup- en rugpijn en problemen met je enkels en knieën krijgen.

Heb jij het?

Om erachter te komen of jij last hebt van het ‘dode-billen-syndroom’ bestaat er een makkelijk trucje genaamd de test van Trendelenburg. Je tilt je linkerbeen op en staat dus alleen op je rechterbeen. Normaal gesproken zal de linkerbil mee omhoog gaan. Daarna herhaal je dit voor het rechterbeen. Als de bil van het opgetilde been omlaag zakt, kan dat een indicatie zijn van het syndroom. Als je denkt dat je dit hebt, breng je best eens een bezoekje aan een fysiotherapeut.

Wat kun je eraan doen?

Het goede nieuws is dat je het ‘dode-billen-syndroom’ kunt voorkomen en ook weer kunt wegkrijgen mits de juiste oefeningen. Om je bilspieren in goede conditie te houden moet je simpelweg – het is een binnenkopper, we weten het – minder zitten. Elk half uur opstaan is de boodschap. En eigenlijk zou je ook niet meer dan 6 uur per dag mogen zitten. Kom dus uit die stoel. En beweeg! Alledaagse inspanningen als stofzuigen, de hond uitlaten of de trap oplopen maken al een wereld van verschil.

Als het al te laat is, moet je specifieke oefeningen uitvoeren om je bilspieren weer in topvorm te krijgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan squats, dead lifts en kettlebell swings. De fysiotherapeut of een personal trainer kan je daarbij helpen.