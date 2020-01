Dit is het dieet waar Adele bijna 20 kg mee verloor Nele Annemans

09 januari 2020

07u47

Bron: The Sun, Daily Mail 4 Fit & Gezond Het was voor heel wat fans schrikken geblazen toen hun vedette een pak magerder op recente vakantiekiekjes stond. Al jaar en dag was Adele een van de weinige sterren die vrouwen met een voller figuur vertegenwoordigde, maar daar is ondertussen dus geen sprake meer van. Nu verklapt LA-fitnissgoeroe Camila Goodis aan de krant The Sun hoe ze bijna 20 kilogram verloor.

Om tot haar strakke nieuwe lichaam te komen, schakelde Adele immers de hulp in van de LA-fitnissgoeroe. Het was haar goede vriendin Ayda Field, de vrouw van Robbie Williams, die haar aan Camilla Goodis voorstelde. Camilla, die ook lifeconsultant is, werkt immers al jaren als personal trainer van Ayda en menig ander celebrity in L.A.

Hoewel Adele samen met Ayda een aantal pilateslessen bij haar volgde ten huize Williams, is Camilla niet de personal trainer van Adele. Wel weet ze hoe de ‘Someone like you’-zangeres zoveel is afgevallen. “Adele is bijna 20 kilogram afgevallen door een gezond, uitgebalanceerd dieet, waarbij ze minder calorieën eet per dag en meer energie verbruikt”, vertelt Camilla in een interview aan The Sun.

Adele zou daarbij ook de hulp ingeschakeld hebben van die andere fitnessgoeroe Joe Wicks, ook bekend als The Body Coach, die onder andere al samenwerkte met Jennifer Lawrence voor haar slanke figuur. Zo zouden reformerpilates, waarbij je pilates uitvoert op een fitnesstoestel, en sporten met gewichten in de sportschool haar geholpen hebben bij het slanke lichaam waar ze nu mee pronkt. Eerder raakte ook al bekend dat de zangeres regelmatig SoulCycle-lessen volgt met collega Beyoncé - een soort van disco spinning - en dat die laatste Adele heeft voorgesteld aan haar choreografen.

90% dieet

Toch zegt Camilla dat de wereldster voornamelijk zoveel afgevallen is door een bepaald voedingsplan te volgen. “Adele gaf al een aantal keren toe dat ze geen sportfanaat is. Haar gewichtsverlies is dan ook voor 90% te danken aan haar dieet, en niet aan het sporten.” Dat je voornamelijk afvalt door je eetpatroon, en niet door je sportprestaties beaamt ook Harley Pasternak, die onder andere verantwoordelijk is voor de afgetrainde lichamen van Megan Fox, Katy Perry, Rihanna en Kim Kardashian. “Voor mij is sporten het minst belangrijk bij gewichtsverlies”, vertelt Pasternak. “Er zitten 168 uur in een week, en zelfs als je 2, 3, 4 of 5 keer per week een uur traint, ben je nog 95 tot 98% van je tijd niet aan het sporten. Wat je dan doet of eet, heeft dan ook een veel grotere invloed op je gewicht dan het trainen zelf.”

Dokter Hendrik Cammu deelt diezelfde mening. “Lichaamsbeweging is een medicijn met enorme voordelen, maar vermageren hoort daar niet bij. Wie alleen sport om af te vallen, doet dat om de verkeerde reden. Onze lichamen zijn er biologisch immers op gemaakt om zich te verzetten tegen het verliezen van kilo’s. Wie veel sport, verbrandt veel calorieën en heeft dus ook meer honger.”

Sirtfood Dieet

Maar welk voedingsplan zorgde er dan voor dat Adele zoveel is afgevallen? “Minder suiker eten én het Sirtfood Dieet”, aldus Camille. Het Sirtwat? Wel, bij het Sirtfood Dieet eet je alleen voedingsmiddelen die sirtuïnes bevatten, een groep eiwitten die je metabolisme flink zou aanzwengelen, vet zou helpen te verbranden en je spieren zouden versterken. Die sirtuïnes vind je voornamelijk in boerenkool, aardbeien, dadels, olijfolie, groene thee, blauwe bessen en rode ui. Maar ook - en nu komt het leukste nieuws - pure chocolade, koffie en rode wijn bevatten de eiwitten, waardoor je daar ook af en toe mag van smullen. Toen de zangers in 2016 14 kilogram verloor was ze ook al verknocht aan het dieet.

Door de combinatie van haar sportinspanningen en het dieet, zou Adele in totaal dus bijna 20 kilogram verloren zijn. Ze vertelde vorig jaar al dat ze veel meer was beginnen te sporten en haar eetpatroon in de gaten hield nadat ze in april uit elkaar ging met haar man Simon Konecki.