Dit is het beste tijdstip om te lunchen Liesbeth De Corte

23 juli 2018

12u18

Het moment waar wij op het werk het meest naar uitkijken? Ongetwijfeld de lunch. Je hebt eventjes tijd om te knabbelen én keuvelen, onze twee favoriete bezigheden. Wij zouden het ook op elk moment van de dag kunnen doen, al is dat blijkbaar geen goed idee.

Wie werkt, kent ongetwijfeld de befaamde namiddagdip wel. Je hebt net een lekkere lunch verorbert en voor je het weet krijg je het ontzettend moeilijk om niet te geeuwen en je ogen open te houden. Dat heeft volgens voedingsdeskundige Daryl Gioffre veel te maken met het tijdstip dat je gegeten hebt.

Na 3 uur is een no-go

Het beste moment om je voeten onder tafel te schuiven, is volgens Gioffre tussen 12u30 en 1 uur. Hoewel haar mening niet volledig wetenschappelijk onderbouwd is, kan 'ie wel kloppen. Het ligt namelijk in de lijn met een studie uit 2016 die gepubliceerd is in The American Journal of Clinical Nutrition. Voor dat onderzoek werden 1.300 mensen 28 weken lang gevolgd.

Daaruit kwam naar voren dat mensen die op hun lijn letten best voor 3 uur hun middagmaal oppeuzelen. De reden: je interne klok. Eet je later op de dag, dan heeft je lichaam het moeilijker met het verwerken van die calorieën. Wacht je bovendien met eten tot je plots voelt dat je honger als een paard hebt, dan ziet een biefstuk-friet er een stuk aanlokkelijker uit dan die salade die je jezelf voornam te kiezen. Wie langs de andere kant perfect tevreden is met z'n gewicht, kan dit advies gerust links laten liggen.

Nog volgens Gioffre speelt wat je eet ook een veel grotere rol dan de timing an sich. Een salade met quinoa is volgens haar altijd een goed idee, zeker als je kiest voor een mengeling van sla, spinazie, rucola, broccoli en groene asperge. Die groenten zitten namelijk boordevol chlorofyl, een heilzame antioxidant die je energiepeil de nodige boost geeft. Combineer met een stukje zalm. Deze vis bevat veel omega 3-vetzuren, een stof die ons lichaam uitstekend kan omzetten naar energie. En wees zuinig met de dressing, want daar zitten meer suikers in dan je denkt.