Dit is het beste moment van de dag om je griepspuit te laten zetten

06 oktober 2018

06 oktober 2018

Met de herfst in het land is het jammer genoeg ook weer tijd om aan onze griepprik te beginnen denken. Uit onderzoek blijkt nu dat je die beter op een bepaald moment van de dag laat zetten.

November en december zijn meestal de piekmaanden van het griepseizoen. Wie optimaal van de resultaten van het griepvaccin wil genieten denkt dus beter even op voorhand aan zijn of haar griepprik. Normaal gezien duurt het een tweetal weken vooraleer het vaccin optimaal z’n werk doet.

Daarnaast blijkt nu ook dat het tijdstip waarop je je griepprik laat zetten een invloed heeft op de werking ervan. Uit een studie naar de werking van het griepvaccin bleek dat wie zich liet inenten tussen 9 en 11 uur ’s ochtends 1 maand later beter beschermd was tegen 2 van de 3 meest voorkomende griepfamilies dan wie dat liet doen tussen 3 en 5 uur in de namiddag. Onderzoekers zijn er nog niet uit wat de exacte reden daarvoor is, maar verondersteld wordt dat het te maken heeft met fluctuaties in ons immuunsysteem gedurende de dag.

