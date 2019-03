Dit is het beste land voor vrouwen om in te leven NA

11 maart 2019

17u12

Bron: Bustle 0 Fit & Gezond Ooit afgevraagd hoe België het doet tegenover andere landen op het gebied van gendergelijkheid? Een nieuwe studie - die er niet toevallig enkele dagen na de Internationale Vrouwendag komt - onthulde zonet wat het beste land is om als vrouw te wonen en leven. En neen, het is niet België.

Voor de studie analyseerde Nestpick, een website waarop je gemeubelde appartementen kan huren, 100 landen om na te gaan in welk land het als vrouw het aangenaamst is om te vertoeven. Daarbij werd rekening gehouden met verschillende variabelen zoals het loonverschil tussen mannen en vrouwen, de levensverwachting, cijfers over geweld tegen vrouwen, de wetgeving inzake gelijkheid, stemrecht, onderwijskundige aspecten etc. Die resultaten werden dan gegoten in de Women’s Liveability Index van 2019.

Door de hoge levensstandaard en hun hoogstaande gelijkheidswetgeving prijken de Noren zonder twijfel op nummer 1. Zweden en Canada maken de top 3 af. België doet het een pak minder goed en staat pas op de 20ste plaats. Daarmee laten we onder andere buurlanden Duitsland (11), Frankrijk (15), Nederland (16) en het Verenigd Koninkrijk (19) voorgaan. Op de laatste plaats prijkt Nigeria.

Stemhokje

En hoewel het loonverschil bij ons beduidend lager ligt dan in andere landen (3,70% tegenover bijvoorbeeld 12,10% in Nederland en 7,12% in Noorwegen), scoren wij dan weer op andere vlakken minder goed. Zo konden vrouwen pas in 1948 bij ons naar het stemhokje, terwijl dat in Noorwegen al in 1913 was en bij onze noorderburen in 1919. Ook op de gemiddelde levensstandaard én gezondheidsscore scoren we lager dan Noorwegen, met respectievelijk 7,95 tegenover 8,93 voor de levensstandaard en 8,80 tegenover 9,56 voor de gezondheidsscore.

Ömer Kücükdere, directeur van Nestpick over de studie: “Nu er alsmaar meer vrouwen naar het buitenland trekken om zich daar te vestigen of om er te werken, wilden we een handige tool creëren waarmee vrouwen de potentiële kwaliteit van het leven in verschillende landen over de hele wereld met elkaar kunnen vergelijken. Daarnaast hopen we dat de lijst ook een wake-upcall is voor sommige beleidsmakers om nog meer acties te ondernemen ter verbetering van de levensstandaard van alle vrouwen.”

De volledige index vind je hier.