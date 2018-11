Dit is exact wat er met je lichaam gebeurt wanneer je griep krijgt Valérie Wauters

08 november 2018

17u03

08 november 2018

Het griepseizoen is weer in aantocht. Elk jaar vallen heel wat mensen ten prooi aan het virus, waarbij vooral 65-plussers het vaak zwaar te verduren krijgen, omdat hun immuunsysteem soms wat zwakker is. Dit is wat er met je lichaam gebeurt, wanneer de griep jou in z'n greep heeft.

We weten allemaal dat griep symptomen als koorts, hoofdpijn, spierpijn en algemene vermoeidheid met zich meebrengt. Maar wat zorgt ervoor dat het virus zo’n invloed heeft op hoe we ons fysiek voelen? Blijkbaar is het vooral het afweersysteem van je lichaam dat bepaalde symptomen veroorzaakt, in de strijd om het griepvirus te verslaan.

Het influenzavirus veroorzaakt een infectie van de luchtwegen, de neus, keel en longen. Het virus wordt geïnhaleerd of overgebracht naar de slijmvliezen van de mond, neus of ogen. Vervolgens reist het langs de luchtwegen verder door je lichaam en nestelt het zich via specifieke moleculen op het celoppervlak. Daar aangekomen probeert het virus zijn eigen virale eiwitten te genereren, om zo ook andere cellen in het lichaam aan te vallen.

Waarom je keelpijn krijgt en moeilijker kan ademen

Ons lichaam reageert op die aanval door zelf afweerstoffen aan te maken, waaronder ook T-lymfocyten (ook soldaatcellen genoemd). Wanneer deze T-cellen specifieke influenzavirus-eiwitten herkennen, beginnen ze zich te vermenigvuldigen in de lymfeknopen rond de longen en keel. Dit veroorzaakt zwelling en pijn in deze lymfeklieren.

Na een paar dagen gaan deze T-cellen naar de longen en beginnen ze daar de met het virus geïnfecteerde cellen te doden. Dit proces veroorzaakt longschade, vergelijkbaar met bronchitis, en resulteert vaak in een moeilijkere ademhaling. Bovendien veroorzaakt de opbouw van slijmvlies in de longen een hoestreflex om de luchtwegen weer te zuiveren. Bij een persoon die voor het krijgen van de griep in goede fysieke gezondheid verkeerde, is dit afbraakproces omkeerbaar. Wie minder gezond is, of een gevorderde leeftijd heeft, kan echter wel wat last krijgen van dit proces. In sommige gevallen kunnen er zelfs complicaties ontstaan.

Waarom je spieren pijn doen

Het is bekend dat spierpijn of een algemeen gevoel van zwakte veelvoorkomende symptomen van griep zijn. Onderzoekt toont aan dat een besmetting met het griepvirus ervoor zorgt dat er meer spierafbraakgenen worden aangemaakt. Dit in combinatie met een verminderde aanmaak van spieropbouwende genen in de skeletspieren van de benen zorgt ervoor dat je spieren behoorlijk pijn kunnen doen, wanneer de griep je te pakken heeft.

Hoewel je je gegarandeerd ellendig voelt, wanneer je griep hebt, mag je ervan uitgaan dat je lichaam heel erg z’n best doet om het virus te bestrijden. Met alle pijnlijke gevolgen vandien.