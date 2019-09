Dit is de reden waarom je sneller aankomt als je ouder wordt NA

11 september 2019

12u55

Bron: Science Daily 0 Fit & Gezond Het is geen geheim dat het moeilijker is om op gewicht te blijven zodra we ouder worden. Hormoonveranderingen, een minder actieve levensstijl, minder slaap: het zijn maar enkele redenen die we kunnen opsommen voor die extra kilootjes. Toch toont een nieuwe studie aan dat er een belangrijkere reden is waarom oudere mensen gemakkelijker gewicht bijkomen.

Uit nieuw Zweeds onderzoek van het Karolinska Institutet blijkt dat de snelheid waarmee vetzuren in vetcellen worden verwijderd, afneemt als je ouder wordt. Dat betekent dat je makkelijker aankomt, zelfs als je dezelfde hoeveelheid blijft eten en bewegen.

Voor de studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Nature Medicine’, analyseerden wetenschappers de vetcellen bij 54 mannen en vrouwen en dat over een periode van 13 jaar. Daaruit bleek dat bij elke proefpersoon, ongeacht of ze zwaarder waren geworden of niet, de afbraak van vetzuren in hun vetweefsel vertraagd was. De personen die dat niet compenseerden door minder calorieën op te nemen, kwamen volgens het onderzoek gemiddeld 20% aan.

Want eet je minder energie dan je lichaam nodig heeft, dan wordt de energievoorraad in je vetweefsel aangesproken. Het totaal aantal vetcellen vermindert niet, maar verkleinen in volume. Eet je meer dan nodig, dan vullen de cellen zich opnieuw. Dat maakt het ook zo moeilijk om af te vallen.

En hoewel uiteraard minder eten ervoor zorgt dat je op latere leeftijd minder bijkomt, is beweging nog altijd de belangrijkste manier om gewichtstoename te vermijden. Spieren zijn immers veel actiever op het vlak van energieverbruik en je metabolisme dan vetweefsel. Met andere woorden: iemand met meer spierweefsel zal sneller energie verbranden dan opslaan waardoor je ook minder snel zal aankomen.