Dit is de reden waarom je in de winter makkelijker aankomt Nele Annemans

26 november 2018

12u48

Bron: Red Online 0 Fit & Gezond Heb jij ook de indruk dat je in de winter vaak wat meer kilootjes meezeult dan in de zomer? Blijkbaar zitten daar niet alleen de immense kerststronken, iets te veel kroketjes én extra glaasjes cava voor iets tussen. Enkele onderzoekers vonden er namelijk een andere, heel logische verklaring voor.

Oké, de rijkelijke feestdiners, glaasjes glüwhein en het warme comfortfood zitten er misschien ook voor iets tussen, maar volgens wetenschappers van de universiteit van Alberta in Canada kan je gewichtstoename ook te wijten zijn aan het gebrek aan zonlicht. Zij vonden namelijk dat de vetcellen, die zich net onder de huid bevinden, krimpen als ze worden blootgesteld aan zonlicht.

“Als de blauwe golflengten van de zon - het licht dat we met het blote oog kunnen zien - door onze huid dringen en de vetcellen die er juist onder zitten kunnen bereiken, wordt er minder vet opgeslagen”, aldus auteur van de studie Peter Light. “Draai je die bevindingen om, dan kan je stellen dat leven in een noordelijk en bijgevolg overwegend donker en koud klimaat bijdraagt aan de gekende winterkilo’s.”

Van blauw licht, zoals van je smartphone, laptop en andere digitale apparaten, was al aangetoond dat het je slaaphormoon melatonine onderdrukt en je alertheid vergroot. De onderzoekers menen nu dat de vetcellen in je lichaam op dezelfde manier gestimuleerd worden als je ogen bij het kijken naar blauw licht.

Hoewel deze studie interessant is om meer inzicht te krijgen in waarom zo veel mensen met winterkilo’s kampen, zeker in een klimaat zoals België, hoef je nog niet meteen een zonnebankabonnement te nemen. Die hebben immers niet hetzelfde effect als zonlicht. En voor je nu je bankkaart bovenhaalt om exorbitante uren onder de zuiderse zon te gaan liggen, zeggen de onderzoekers dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken en verder onderzoek nodig is om het daadwerkelijke effect uit te klaren. Wat wel bewezen is, is dat een teveel aan vetten en calorieën ervoor zorgen dat je aankomt, met of zonder zon. Ruil je gezonde voornemens dus nog niet te snel in voor een buitenverblijf in tropische oorden.