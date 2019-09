Dit is de reden waarom je appel zo zoet smaakt dit jaar Ilona Braat Nele Annemans

05 september 2019

09u06

Ook gemerkt dat je appel zoeter smaakt dan anders? Dat heeft blijkbaar alles te maken met de vele uren zonlicht van de afgelopen maanden.

Appelteler Kees van Blijderveen merkt dat de plukperiode de afgelopen jaren naar voren is geschoven. “We zijn relatief vroeg begonnen”, meldt de Nederlandse teler. “Normaal gaat de plukperiode rond 8, 9 of 10 september van start. Nu beginnen we toch wel tien dagen eerder met plukken.” Bij de Albert Heijn zijn ze dit jaar twee à drie dagen eerder begonnen met de oogst, meldt de woordvoerder.



Dat telers hun fruit relatief vroeg van de bomen halen, heeft alles te maken met de warmte van de afgelopen maanden. Hoe meer zon, hoe zoeter de appel. Siep Koning, directeur van de Nederlandse Fruittelers Organisatie rekent dan ook op een goede oogst: “De vele suikers zorgen ervoor dat het fruit uitstekend smaakt.”

En ook Ann Schenk van het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten bevestigt dat onze appels en peren dit jaar extra zoet smaken. “Het klopt inderdaad dat onze appels en peren dit jaar extra rijk zijn aan suikers door de vele uren zonneschijn. Onder invloed van zonlicht maakt de boom immers suikers aan in zijn bladeren die dan naar de vruchten getransporteerd worden. 2019 was een jaar met bovengemiddeld veel uren zonneschijn: 714 uur (zomer 2019) tegenover een gemiddelde van 578 uur (gemiddelde zomers 1981-2010).”

Toch heeft veel zonlicht ook zijn negatieve kanten. Als de appels te lang in de zon hangen, ontstaan er zwarte vlekken op het fruit. Appels die ten prooi zijn gevallen aan de zogeheten ‘zonnebrand’ worden eruit geplukt, verzekert Koning. “De zonnebrand waarvan sprake is in Nederland hebben wij hier in België ook gehad op sommige rassen, vooral de appels”, vertelt Ann Schenk. “Die zijn intussen verwijderd uit de boomgaard. Onze belangrijkste peer Conference is weinig gevoelig voor zonnebrand.”

Teler Van Blijderveen heeft nauwelijks last van zonnebrand omdat hij genoeg water tot zijn beschikking heeft om de vruchten te benevelen. Wel kan de recente hitte de structuur van de appels aantasten. Van Blijderveen: “Sommige appels die net onder het kookpunt blijven zitten, zijn aan de ene kant wat brosser dan aan de kant waar de zon niet heeft geschenen. Supermarkten hebben graag een bepaalde hardheid van de appel, maar het verschil in structuur kan door de warmte nog best groot zijn.”

Goede oogst

Aan de kwaliteit van de appels ontbreekt er dit jaar daarentegen niets. Vorig jaar was dat door de aanhoudende warmte een ander verhaal. “Toen was het vanaf de bloei tot de oogst warm. De vruchten waren zodanig beschadigd dat ze op een kortere termijn verkocht moesten worden dan normaal”, zegt Van Blijderveen.