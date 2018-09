Dit is de makkelijkste manier om te stoppen met snoozen Nele Annemans

06 september 2018

08u01

Bron: Goed Gevoel 2 Fit & Gezond Heb jij deze ochtend ook verschillende keren gesnoozed vooraleer je jezelf uit bed hees, met alle gevolgen van dien? Gedaan ermee! Dankzij deze tip maak jij vanaf morgenochtend voorgoed komaf met je snoozealarm.

Stap 1: leg je wekker of smartphone in de buurt van je slaapkamerdeur of ergens anders waar je niet meteen aan kan zonder op te staan.

Stap 2: zet je alarm op het uur dat je echt moet wakker worden om op tijd te komen. Op die manier krijgt snoozen geen kans meer.

Stap 3: hoor je alarm, sta op, loop ernaartoe en zet het uit. Terwijl je je wekker of smartphone vastgrijpt, loop je door de slaapkamerdeur meteen naar de badkamer voor een toiletbezoek. Wedden dat je ochtend aangenamer en rustiger verloopt?

Lees ook:

Bellenblazen en 6 andere trucjes om sneller in slaap te vallen

5 goede redenen om naakt te slapen

Te weinig geslapen? Zo overleef je de werkdag

Bron: goedgevoel.be