Dit is de beste sport voor jouw sterrenbeeld Valérie Wauters

24 september 2018

15u21

Bron: Byrdie 2 Fit & Gezond We hebben allemaal wel een andere voorkeur als het op sporten aankomt. Maar heb jij je ooit al eens afgevraagd hoe het nu juist komt dat jij yoga verkiest boven enkele kilometers lopen? Veel heeft te maken met je persoonlijkheid. En hoewel het misschien niet de meest wetenschappelijk onderbouwde methode is, kan je er vaak ook baat bij hebben om eens te bekijken welke sport er volgens je sterrenbeeld het best bij je past.

Het absolute maximum halen uit je work-out doe je door voor een sport te kiezen die bij je persoonlijkheid én je fysieke kunnen past. Hier vind je de beste sport voor jouw sterrenbeeld.

Ram: spinning

Voor een geboren competitiebeest als jij bestaat er geen betere sport dan spinnen. Samen met een groep andere competitiebeesten het onderste uit de kan halen tijdens een groepsles geeft je sowieso een voldaan gevoel.

Stier: hardlopen

Sporten is niet jouw favoriete activiteit. Jij houdt je liever bezig met het ontdekken van nieuwe dingen. Dit kan je gelukkig combineren met hardlopen of snelwandelen. Stippel elke dag een nieuwe route uit om het voor jezelf interessant te houden en je zal merken dat je in geen tijd een echte hardloopfan wordt.

Tweelingen: tennis

Zoek jezelf een tennispartner en schrijf je in bij de dichtstbijzijnde tennisclub. Jouw sociale sterrenbeeld zal er alle baat bij hebben om samen met iemand anders aan het sporten te gaan. Bovendien haal je veel voldoening uit het samenwerken met een tennispartner.

Kreeft: yoga

Kreeften hebben de neiging om hun emoties de bovenhand te laten nemen. Af en toe tijd maken voor wat meditatie helpt je om al je gevoelens een plek te geven. Yoga is daarom de sport die jouw gevoelige natuur nodig heeft.

Leeuw: dansen

Een Leeuw staat graag in het middelpunt van de belangstelling. Welke sport is daarvoor beter dan op het podium in de spotlights te gaan staan? Het best kies je als Leeuw voor een intensieve dansles die je flink laat zweten.

Maagd: pilates

Als Maagd heb je oog voor detail. Daarom is pilates ook de ideale sport voor jou. Door de bewegingen die je tijdens deze les uitoefent tot in de perfectie af te werken kalmeer je jouw analytische geest en train je je lichaam.

Weegschaal: ballet

Als weegschaal weet jij alles over balans. Een balletles waar je veel oefeningen aan de barre moet doen is daarom ideaal voor iemand als jij. Zoek je evenwicht, werk je bewegingen tot in de puntjes af of probeer elegant te dansen op pointes: als weegschaal vind je gegarandeerd voldoening in ballet.

Schorpioen: boksen

Schorpioenen beleven alles intenser, en dan vooral hun gevoelens. Daarom heb je er alle baat bij om een fysiek uitdagende sport te zoeken. Boksen drijft je zowel fysiek als mentaal tot het uiterste, en dat is net wat jij nodig hebt.

Boogschutter: wandelen

Als Boogschutter ben jij geboren voor het avontuur. Een work-out in de natuur is dus echt iets voor jou. Daarom kiezen Boogschutters het best voor een intensieve wandeling door de woeste natuur.

Steenbok: muurklimmen

Als Steenbok is het geen wonder dat je ervan houdt om dingen te beklimmen. Muurklimmen is zowel fysiek inspannend als mentaal uitdagend. Bovendien is het ideaal voor koppige mensen als jij: want muurklimmen stelt je doorzettingsvermogen zwaar op de proef.

Waterman: trampolinespringen

Een echte Waterman voelt zich vaak aangetrokken tot het buitengewone. Je vrijgevochten natuur zorgt ervoor dat trampolinespringen één en al fun is voor jou.

Vissen: paddleboarden

Jij voelt je als een vis in het water op een paddleboard. Sowieso heb je een aangeboren voorliefde voor alle watersporten, maar paddleboarden voegt nog wat extra uitdaging toe aan je fitnessroutine. Geen mogelijkheid om te paddleboarden in jouw buurt? Probeer dan eens te leren duiken.