Dit huishoudproduct is misschien de verrassende reden waarom je zoveel last hebt van puistjes Nele Annemans

14 oktober 2018

10u23

Bron: PureWow 0 Fit & Gezond Mensen met chronische acne zouden uitstekende detectives zijn. Ze doen er immers alles aan om de oorzaak (en de beste behandeling) te vinden om hun puistjes eindelijk een halt toe te roepen. En nu blijkt dat dit huishoudproduct weleens een potentiële boosdoener kan zijn.

Al volop aan het gissen over wat we het zouden kunnen hebben? We zullen je meteen uit je lijden verlossen, de mogelijke snoodaard van je ontsierende kwaaltje zijn namelijk ... droogtrommeldoekjes. Ja, die kleine vierkanten doekjes die je in de droogkast bij je was gooit zodat al je kledingstukken of handdoeken net dat tikkeltje zachter aanvoelen en overheerlijk ruiken.

Op die droogtrommeldoekjes zit immers vaak nog een wasachtig residu, dat je poriën kan verstoppen als het in aanraking komt met je huid. Veel doekjes bevatten ook geurtjes die irritatie kunnen veroorzaken.

Een veiliger alternatief? Wasdrogerballen. Die verzachten je was zonder een residu achter te laten. Voeg enkele druppels etherische olie toe aan de bal voordat je hem in je droogkast gooit om nog altijd die heerlijke schone wasgeur te verkrijgen.