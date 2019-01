Dit gebeurt in je lichaam als je een maand de alcohol laat staan Redactie

01 januari 2019

15u17

Bron: AD.nl 5 Fit & Gezond Wie een maand de fles laat staan, ondervindt daarvan veel positieve gevolgen. In deze video van de Universiteit van Nederland leggen twee wetenschappers uit hoe je brein en je lijf profiteren.

Een maandje niet drinken is populair. Zoals veel Vlamingen deelnemen aan Tournée Minérale, doen rond de tienduizend Nederlanders jaarlijks mee met IkPas. Ze maken in het voorjaar met zichzelf de afspraak 30 of 40 dagen hun wijn, bier en sterkedrank te laten staan. Sommige mensen koppelen het aan de vastenmaand die katholieken traditioneel in acht nemen in de periode voor Pasen. Anderen vinden het gewoon een uitdaging om hun drinkgewoonten tegen het licht te houden.



Wat zo'n maand droog staan met je lijf doet, leggen psychiater en gedragswetenschapper Arnt Schellekens en leverarts Eric Tjwa uit in de video.