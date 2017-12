Dit gebeurt er met je lichaam als je te veel hebt gegeten ND

16u02

Bron: Daily Mail 126 thinkstock . Fit & Gezond Aperitiefhapjes, soep, een copieus hoofdgerecht en uiteraard nog een dessertje: de kans is groot dat jij met een net iets te gevulde maag van tafel gaat tijdens de feestdagen. Wat gebeurt er allemaal in je lijf als je te veel hebt gegeten? Diëtiste Geraldine Georgeou somt de vijf meest voorkomende gevolgen op.

1. Je raakt vermoeid

In de zetel willen ploffen na dat uitgebreide kerstdiner is een logische reactie. De welbekende food coma zorgt ervoor dat we moe worden en de behoefte krijgen om een dutje te doen. "Door veel te eten, stijgt de glucose in je lichaam en begin je als reactie daarop veel insuline te produceren. Daarna krijg je een 'glucosecrash', omdat de insuline het snel uit je lijf doet verdwijnen," legt Georgeou uit.

2. Een dringende toiletpauze

Moet je plots naar het toilet rennen, hoewel het onmogelijk lijkt dat die kalkoen nu al verteerd is? Het gevolg van het "dumping syndroom" oftewel snelle maaglediging, weet Geraldine. "Een snelle maaglediging komt voor als je veel suikers in één keer binnen kreeg en je maag overvol raakt. Te veel eten kan suiker van je maag te snel in je darmen doen verdwijnen, waardoor je diarree krijgt. Mensen met het prikkelbaredarmsyndroom zijn hier nog gevoeliger aan."

3. Een opgeblazen gevoel

Wie niet goed kauwt of te veel eet, kan last van een opgeblazen gevoel krijgen. Als je tussendoor bij het eten ook nog eens veel koolzuurhoudende dranken drinkt, kan je nog meer gas creëren en het gevoel nog versterken.

4. Misselijkheid

Misselijkheid is waarschijnlijk het vervelendste gevoel dat je kan overhouden aan een bord te veel opscheppen. Georgeou legt uit dat vooral te veel vet eten voor misselijkheid kan zorgen. "Vet breekt het traagste af, waardoor het langer duurt voor je maag leeg is," zegt ze. "Het vraagt veel van je verteringssysteem, waardoor je een misselijk gevoel kan krijgen."

5. Onrust

Ook wel eens moeite met in slaap vallen als je een stevige maaltijd achter de kiezen hebt? Ook dat kan met overeten te maken hebben. "Als je veel koolhydraten hebt gegeten, dan krijg je een grote glucosegolf. Wanneer je probeert te slapen, daalt die weer erg snel, waardoor je regelmatig kan wakker worden." Daarom dat wordt afgeraden om vlak voor het slapengaan nog veel te eten.

Niet meer overeten

Neem je je steevast voor om dit jaar eens niet te veel op je bord te scheppen met kerst? Probeer de "eerste hap-regel" dan eens. Stel jezelf in gedachten na élke hap de vraag: smaakt deze hap nog even goed als de eerste? Of eet ik alleen maar verder omdat het hier voor mij ligt? Zo eet je met meer smaak, zal je langer verzadigd zijn en vermijd je al deze problemen die hierboven worden beschreven. Is het kwaad al geschied? Onderdruk de neiging om in de zetel te ploffen, maar maak een wandelingetje na de maaltijd om de vertering een handje te helpen. Drink daarnaast voldoende water.