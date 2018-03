Dit eten is het beste medicijn tegen griep TVM

04 maart 2018

10u59

Bron: Trouw 3 Fit & Gezond Hoewel de griepepidemie voorbij haar hoogtepunt is, liggen nog steeds heel wat mensen ziek in bed. Massaal aan het slurpen van een kom kippenbouillon, maar helpt dat eigenlijk wel? Wij sommen op met welke voeding je de griep verdrijft.

Ten eerste is het belangrijk dat je blijft eten, want je lichaam heeft energie nodig om te kunnen herstellen. Als het echt niet gaat, kun je wel een paar dagen zonder eten. Maar ideaal is dat niet, en het zal het genezingsproces enkel vertragen. Met eten bedoelen we natuurlijk geen pak frieten, maar voeding die ook daadwerkelijk bijdraagt aan het verdrijven van de ziekte.

Kippenbouillon

Een klassieker die niet slecht is, maar ook geen wonderen zal verrichten. “Kippenbouillon is eigenlijk niet veel meer dan water en zout”, legt Astrid Postma-Smeets, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum uit aan de Nederlandse krant Trouw. “Er zitten weinig voedingstoffen in, maar omdat eten sowieso helpt om je beter te voelen, kan wie nergens zin in heeft wel gebaat zijn bij een bouillonnetje.”

Smoothies

Smoothies drinken zijn een goed idee als je griep hebt, stelt Postma-Smeets. “Je kunt er alles indoen. Zoals yoghurt, waardoor je ook eiwitten binnenkrijgt, naast vitaminen uit het fruit.” Eten vloeibaar maken is volgens haar sowieso een goede tip als je moeilijk kunt slikken door bijvoorbeeld een zere keel.

Wit brood

Omdat wit brood zo luchtig is, wordt het vaak gegeten door zieken en dat is zo slecht nog niet volgens de voedingexperte. “Als je ook last hebt van je darmen, eet je echter beter een paar sneden bruin brood. Daar zitten in tegenstelling tot in wit brood vezels in en die zorgen ervoor dat goede bacteriën in de darmen de overhand krijgen en het vocht kunnen binden. Zo kunnen je darmen tot rust komen.”

Pikant eten

Op internet wordt het ons massaal – letterlijk dan –ingepeperd: pikant voedsel eten is een goed natuurlijk medicijn als je ziek bent. Het zou onder andere slijm afbreken en de holtes vrijmaken. “Dat is wetenschappelijk niet te onderbouwen,” zegt Postma-Smeets. “Als je last hebt van je darmen, heeft pikant eten zelfs een averechts effect. Ze kunnen er alleen maar meer ontregeld door raken. Zuur voedsel is daarentegen wel effectief. Ze zijn eetlustopwekkend.”