Dit eet olympisch skiester Lindsey Vonn op een dag ND

08 februari 2018

13u51

Bron: Women's Health 2 Fit & Gezond De Amerikaanse skikoningin Lindsey Vonn (33) heeft al 80 Wereldbekerzeges op haar palmares staan, en dingt nu op de Winterspelen in Pyenongchang weer mee naar een titel. Wat eet zo'n professioneel olympisch atlete om pijlsnel de pistes af te dalen? Haar chef-kok Dan Churchill en zijzelf geven inkijk in haar dagmenu.

Als ze zelf zou mogen kiezen, dan stond er elke avond een sappige steak met een portie zoete aardappelen op het menu. Maar zo'n stevig avondmaal zou de recordsnelheden waaraan de skiester de bergen afdaalt kunnen vertragen, zo weet Lindseys persoonlijke chef Dan Churchill. Hij kijkt er persoonlijk op toe dat de atlete de juiste voedingsstoffen binnen krijgt in aanloop naar de Spelen.

Gezonde pasta

"Ik zeg haar dat het absoluut noodzakelijk is om mij te vertellen wanneer een bepaald gerecht haar een lastig gevoel heeft bezorgd of slaapproblemen met zich mee heeft gebracht," legt de chef uit aan Women's Health. "Daarover open communiceren is cruciaal. Als ik haar iets geef dat haar lichaam nog nooit te verwerken heeft gekregen, zal ze het moeilijk verteren en de voedingsstoffen niet opnemen. En dat kan ze zich niet veroorloven, met de Winterspelen voor de deur." Dat klinkt streng, maar toch probeert Churchill ook rekening te houden met de lievelingskost van Lindsey. "Ik weet dat ze dol is op pasta, dus dan maak ik een gezonde versie waar ze voldoende brandstof uit haalt."

Goed in je vel

Dat gezond niet saai hoeft te zijn, wil Churchill met zijn maaltijdkeuzes aantonen. "Het is mijn verantwoordelijkheid dat ze genoeg goede ingrediënten binnen krijgt, maar ook dat ze er nog van kan genieten. Als je je goed in je vel voelt, dan gaat alles beter. Je kan slechts 6% vetgehalte in je hele lichaam hebben en gouden medailles winnen, maar als je alleen maar mag trainen en broccoli eten, heb je er ook niks aan." Zo ziet een doorsnee menu van Lindsey eruit.

ONTBIJT

Voor de eerste maaltijd van de dag is het belangrijk om consequent te zijn, vindt Churchill. Lindseys favoriete ontbijt is een roerei met rode peper, ui, champignons, spinazie, look, pikante saus en koriander. Als ze moet skiën of een extra pittige work-out heeft die dag, zorgt Churchill ervoor dat ze wat extra energie krijgt door bijvoorbeeld havermout. "Ik voeg wat kaneel en blauwe bessen toe om het extra zoet te maken, eerder dan bruine suiker of honing."

LUNCH

"Tijdens de lunch kies ik altijd voor een bron van proteïnen, zoals kip of vis," vertelt Lindsey zelf. "Ik hou ook van salade, maar daar voeg ik dan wat rijst, avocado en kip aan toe." Churchill benadrukt dat hij verschillende texturen in haar middagmaal probeert te brengen, door volle granen, groenten, noten en andere bronnen van eiwitten te combineren.

SNACKS

Of het nu een voor- of namiddagsnack is, het is belangrijk dat Lindsay doorheen de dag genoeg voedingstoffen binnen krijgt. "Ik hou van een toast met avocado, of gewoon wat avocado met zout," zegt ze. "Ook een banaan met wat amandelboter kan smaken, of tonijn met een beetje mayonaise." Churchill zet regelmatig een notenmix op het menu, met amandelen als topfavoriet.

AVONDMAAL

"De beste maaltijd voor een wedstrijd is voor mij zalm, rijst en iets van groenten erbij zoals asperges," zegt Lindsey. "Het ligt niet te zwaar op de maag, smaakt lekker en ik krijg ook het gevoel dat ik genoeg energie heb om te kunnen skiën."

DESSERT

Churchill is een zware voorstander van evenwichtig eten, niet van jezelf dingen ontzeggen. Lindsay houdt van zoetigheden dus hij zorgt er dan ook voor dat ze af en toe kan genieten na een zware inspanning. Maar wel op een gezonde manier. Eén van zijn favoriete gerechten die hij bereidt voor de skiester? Een gepocheerde peer met vanille en yoghurt met kurkumasmaak. "Vanuit het oogpunt van een chef, draagt blij zijn het meeste bij aan een gezonde levensstijl," besluit hij.