Dit eet je het best als ontbijt als je gewicht wil verliezen

20 september 2018

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Wakker worden met het juiste ontbijt is een absolute must als je op een gezonde manier gewicht wil verliezen. Maar welke voeding eet je dan het best? Wij zochten het voor je uit.

Eieren

Voedingsmiddelen met een hoog eiwitgehalte geven je langer een voldaan gevoel waardoor je minder snel opnieuw honger krijgt. Eieren zijn dan ook de perfecte keuze voor het ontbijt. Ze zijn een goede bron van eiwitten en essentiële aminozuren. Wissel af tussen een zachtgekookt eitje, een omelet en een spiegelei om de sleur te doorbreken.

Kip

Mager vlees, in combinatie met eieren, houdt je eiwit- en ijzergehalte op peil. Kies wel voor de juiste soorten vlees zoals kip en kalkoen en vermijd vette soorten zoals worst, spek en gehakt.

Noten

Amandelen, pecannoten en walnoten zijn goede bronnen van gezonde, meervoudige vetten. Onthou wel dat noten veel calorieën bevatten en je je beter beperkt tot een handjevol.

Fruit

Fruit bevat weinig vet en calorieën, maar zit wel boordevol vezels en andere belangrijke voedingsstoffen zoals vitamine C. Vermijd fruit in blik, dat is meestal minder voedzaam en bevat vaak meer suiker.

Vetvrije Griekse yoghurt

Vetvrije Griekse yoghurt is een geweldige bron van vitamine B, calcium, eiwitten, kalium en zink. Ideaal dus om je dag mee te starten.

Een combinatie van deze voedingsmiddelen bezorgt je zowel een gezond, als een voedzaam ontbijt als je gewicht wil verliezen. Enkele voorbeelden: een volkoren toast met pindakaas, een kleine appel en een vegetarische omelet, volkoren granen met een hardgekookt ei, Griekse yoghurt met bessen, en perziken en noten of havermoutpap met bosbessen.

