Dit eet je best voor én tijdens de vlucht Liesbeth De Corte

06 augustus 2018

14u06

Bron: Harpers Bazaar 0 Fit & Gezond Een lange vlucht voor de boeg? Geen pretje, we weten het. Niet alleen lijkt de beenruimte elk jaar kleiner te worden, na een tijdje in de lucht krijg je ook een vervelend, opgeblazen gevoel. Om dat te voorkomen, kan je op voorhand en tijdens de vlucht best op je eten letten.

Thuis

Als je een tijdje moet wachten - misschien ben je veel te vroeg gearriveerd of heeft je vlucht vertraging - hebben veel mensen de neiging om te beginnen knabbelen (of is dat alleen bij mij?). In ieder geval: je doet er goed aan om enkele gezonde tussendoortjes mee te nemen van thuis. Denk aan gesneden groentjes, een notenmengeling of gedroogd fruit. Op die manier kom je niet in de verleiding om aan te schuiven bij een of ander fastfoodrestaurant voor een vettige snack.

Iedereen weet dat je zo goed als geen vloeistoffen in je handbagage mag stoppen, en jammer genoeg dus ook geen flesje water. Dit kan je gemakkelijk omzeilen door ook een lege waterfles mee te nemen. Die kan je na de security vullen.

Theezakjes zijn ook altijd handig om bij de hand te hebben. Muntthee is goed voor je spijsvertering, en de frisse smaak kan van pas komen als je een droge mond krijgt van de aircolucht. Gemberthee werkt tegen misselijkheid en kamille helpt je relaxen.

Op de luchthaven

Ben je van plan om op de luchthaven nog iets op te smikkelen? Het klinkt saai, maar kies voor een ietwat gezonde maaltijd zoals een salade. Hoe vettiger het eten, hoe moeilijker om te verteren. Het gevolg: krampen, buikpijn en een wel héél ongemakkelijke vlucht.

Best onsmakelijk, maar tijdens de vlucht hebben veel passagiers last van een winderig gevoel. Dat komt omdat er minder luchtdruk is in een vliegtuig, waardoor het gas in je lichaam zich uitzet. Het laatste wat je dus wil eten voor je opstijgt zijn bonen, kikkererwten, broccoli, kool of ajuin.

Zorg dat je voldoende tijd hebt om je maaltijd naar binnen te werken. Als je dit rap-rap moet doen, ga je 'lucht inslikken' waardoor je achteraf opgescheept zit met een vervelend gevoel in je maag en darmen. Fervente kauwgomliefhebbers kunnen hier ook last van ondervinden.

Op het vliegtuig

Drink veel, maar vooral water! Het is verleidelijk om het ene glas wijn na de andere te drinken, maar het grootste probleem met alcohol is dat je lichaam er sneller door uitdroogt, en dat is nu net de grootste reden waarom jij je zo belabberd voelt na een vlucht. Elk uur een glaasje water is dus zeker géén overbodige luxe. Je zal dan misschien wat vaker moeten rechtstaan voor een bezoek aan het toilet, maar dat is op zich ook goed voor wat extra beweging.

Krijg je tijdens de vlucht nog een maaltijd voorgeschoteld? Ga dan voor de vegetarische optie, die is vaak iets lichter en voedzamer.