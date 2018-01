Dit doet jarenlange blootstelling aan de zon met onze huid CD

Hoe onschuldig het ook mag lijken, wie regelmatig in de zon vertoeft zal het effect daarvan hoe dan ook vroeg of laat zien aan de huid. Dat bewijst ook deze portretfoto van een 69-jarige vrachtwagenchauffeur wiens gezicht ruim 28 jaar gedeeltelijk werd blootgesteld aan de zon. Het verschil tussen zijn twee gezichtshelften en de schade die werd aangericht, zet aan tot denken.

Dermatologen en wetenschappers kunnen niet hard genoeg hameren op de schade die UV-stralen van de zon aanrichten op onze huid. Maar aangezien de gevolgen vaak pas tot uiting komen op lange termijn, nemen veel mensen het regelmatig smeren van zonnecrème niet zo nauw. Toch is de schade vaak groter dan je denkt. Om dat aan te tonen, publiceerde The New England Journal of Medicine een portretfoto van een 69-jarige vrachtwagenchauffeur wiens gezicht 28 jaar lang gedeeltelijk werd blootgesteld aan de zon.

Jarenlang werd de ene helft van zijn gezicht blootgesteld aan UV-licht, terwijl de andere zich steeds in de schaduw van zijn cabine bevond. Met als gevolg dat één gezichtshelft aan dermatoheliosis lijdt, een huidaandoening waarbij diepe rimpels ontstaan als gevolg van overmatige blootstelling aan UV-stralen.

Nochtans kunnen dergelijke taferelen voorkomen worden door regelmatig zonnecrème te smeren en de blootstelling aan zonnestralen zoveel mogelijk te beperken. Laat deze foto dus een wake-upcall zijn.