Dit doen slaappillen met jou Joni Horemans

23 oktober 2018

07u57

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Slaappillen slik je beter niet als Tic Tacs. Toch nemen heel wat Belgen er meer dan goed is voor hen, of gebruiken de medicatie verkeerd. Met alle gezondheidsrisico’s van dien, want slaappillen zijn allesbehalve onschuldig! Wij schudden je wakker met enkele feiten.

In België grijpt 1 op de 8 regelmatig naar hulpmiddelen om zijn nachtrust te bevorderen. Als we kijken naar de 75-plussers, blijkt zelfs 1 op de 3 een oplossing voor slaapmoeilijkheden te zoeken in pilvorm. Het Belgische gebruik van slaapmedicatie ligt daarmee een stuk boven het gemiddelde, terwijl volwassenen in ons land niet meer slaapproblemen hebben dan elders in de wereld. Ongeveer 1 op 3 geeft aan moeilijk te slapen.

Slaapkater

Wie daarvoor zijn heil zoekt in de medicijnkast, loopt het risico ook nog eens problemen te krijgen om op te staan. De farmaceutische industrie ontwikkelt slaappillen immers zo dat de gemiddelde mens er 7 tot 8 uur ‘out’ door is. Omdat niet iedereen de gemiddelde mens is, zal de werking bij de een al wat langer duren, met als gevolg dat sommigen ’s ochtends maar moeilijk uit bed raken. Het gevaar bestaat dat de pillen ook daarna nog doorwerken. Je voelt je dan niet alleen moe, maar hebt ook last van concentratiestoornissen en kampt met een vertraagd reactievermogen. Daardoor is de kans op ongevallen, zowel op de werkvloer als in het verkeer, of valpartijen groter.

Afkickverschijnselen

Net zoals de meeste drugs, zijn slaappillen bovendien verslavend. Al na enkele weken hebben ze nauwelijks nog het gewenste effect. Om hetzelfde resultaat te bereiken als in het begin, zul je de dosis steeds moeten verhogen. Slaappillen worden zo een dagelijkse gewoonte. Je raakt psychisch afhankelijk en als je ophoudt met ze in te nemen, zal je lichaam afkickverschijnselen vertonen. Die gaan van nervositeit en prikkelbaarheid tot… nog slechter slapen.

Angst en agressie

Na gemiddeld een viertal weken tasten slaappillen je slaapkwaliteit aan. Blijf je slaappillen gebruiken, kan je diepe slaap zelfs volledig verdwijnen. Dit zorgt ervoor dat je lichaam niet meer voldoende recupereert en je geheugen achteruit gaat. Staan nog zoal op het lijstje van bijwerkingen: agressie, verwardheid en angst. Ouderen, kinderen en jongeren zijn doorgaans extra gevoelig voor deze bijwerkingen.

