Dit betekent 2020 op sportgebied: korter bewegen voor maximaal resultaat

Al sinds 2006 onderzoekt het American College of Sports Medicine elk jaar de belangrijkste trends van het komende sportjaar. Dit keer doen ze dat voor het eerst ook specifiek voor Europa. Charlotte Van Tuyckom, verbonden aan de opleiding Sport en Bewegen van Howest, en Stijn Morand, personal trainer en high performance coach bij Move To Cure (de praktijk van Lieven Maesschalck), analyseren de belangrijkste trends voor 2020.

Personal trainer

“De tijd dat alleen rijke en/of beroemde mensen een personal trainer inschakelden om hun conditie op peil te houden, is definitief voorbij. Vandaag kan iedereen in het fitnesscentrum, de sportschool of gewoon thuis via een app een persoonlijke begeleider inhuren die bij zijn/haar karakter, doelen en conditie past. Het enige obstakel is de kostprijs. Het gemiddelde uurtarief van een personal trainer ligt al snel tussen de veertig en de honderd euro.”

Small group training

“De hoge kost van een personal trainer zorgt ervoor dat sporten in groepjes van vijf tot tien personen onder begeleiding van een personal trainer in de lift zit. Zie het als een soort van Tupperware-party: je trommelt vrienden of familie uit de buurt op en deelt de kosten, wat de trainer meteen een stuk betaalbaarder maakt. Deze vorm van sporten heeft nog een ander voordeel: omdat je traint met gelijkgestemden ga je minder snel afzeggen en kan je elkaar motiveren als het wat minder gaat.”

HIIT

“High Intensity Interval Training is niet de zoveelste fitnessrage, maar wel een efficiënte manier om vet te verbranden, spieren te ontwikkelen en je conditie te verbeteren. Bij HIIT worden korte periodes van intensieve inspanning afgewisseld met nog kortere momenten van rust of ontspanning. Een sessie duurt gemiddeld tussen tien en twintig minuten, warming-up en cooling-down niet meegerekend. Dit lijkt misschien belachelijk kort, maar als je de oefeningen correct uitvoert, zal je zelfs al na die beperkte tijd bekaf zijn. De korte periodes van explosiviteit zorgen ervoor dat je voluit gaat en traint op ongeveer negentig procent van je maximale krachtinspanning.”

Circuittraining

“Hierbij voer je in meerdere rondjes een vast schema van oefeningen en herhalingen uit. Het is een zeer intensieve vorm van sporten, met relatief weinig rust tussen de oefeningen. Eigenlijk is dit een vorm van HIIT die zorgt voor een hogere hartslag en energieverbruik. Circuittraining dient niet om grote spieren op te bouwen, maar is wel een goede methode om je spieruithouding te vergroten. Ideaal voor de sporter die al aan cardio — bijvoorbeeld lopen — doet, maar ook wat aan kracht wil winnen zonder zijn conditie te verwaarlozen.”

Body weight training

“De naam zegt het zelf: hierbij train je met behulp van je lichaamsgewicht. Je gebruikt je eigen lichaam als fitnessapparaat om zo spiermassa en kracht op te bouwen. Bij Body Weight Training ligt de focus op het uitvoeren van herhalingen en niet op het toevoegen van gewicht. Door de moeilijkheidsgraad van de oefeningen en de trainingsfrequentie geleidelijk op te voeren, wordt je lichaam sterker, leniger en gezonder. Bovendien is BWT gemakkelijk en flexibel: je kan de oefeningen thuis of onderweg doen, het is een efficiënte manier om slank te blijven en het kan helemaal gratis.”

Functional training

“Een trainingsmethode waarbij zoveel mogelijk wordt gewerkt met bewegingspatronen die in het dagelijkse leven voorkomen. Je spieren werken in samenwerking met andere spieren en ze bewegen in meer dan één richting, maar als je traint op fitnesstoestellen, spreek je maar één richting aan. In het dagelijkse leven maak je echter veel complexere bewegingen. Denk maar aan douchen, de vuilniszak buiten zetten, trappen lopen. De oefeningen bij Functional Training zijn eenvoudig maar doeltreffend, onder meer omdat het telkens gaat om een aaneenschakeling van spieren die geactiveerd worden. Evenwicht, houding, kracht, coördinatie en stabiliteit staan centraal.”

Bewegen op verwijzing

“Dit is een algemeen gezondheidsinitiatief dat focust op het motiveren van huisartsen om ook fysieke activiteit voor te schrijven aan patiënten die de beweegnorm van minstens dertig minuten per dag matig intensief bewegen niet halen, of die dagelijks urenlang ononderbroken zitten. De huisarts stuurt z’n patiënt naar een bewegen-op-verwijzing-coach of beweegcoach, die mee op zoek gaat naar geschikte manieren om meer te bewegen. Zo’n coach gaat niet mee sporten, maar werkt voor jou een plan op maat uit, zodat je op je eigen tempo meer gaat bewegen.”

Boutique fitness studio’s

“De grote fitnessketens hebben overal te lande al een vestiging, maar daarnaast zullen er ook steeds meer boutique fitness studio’s de deuren openen. Dit zijn fitnessclubs met een relatief kleine oppervlakte, die zich specialiseren in bepaalde workouts, groepslessen of trainingsconcepten. Alles draait er om persoonlijke aandacht, service en het aanbieden van een unieke beleving waarbij één sportconcept tot in de perfectie is ontwikkeld.”

Sport als medicijn

“Van apps die je stappen tellen of je hartfrequentie meten, tot applicaties die je slaap analyseren of je voedingspatroon bijhouden: meer dan een smartphone heb je niet meer nodig om alle mogelijke parameters bij te houden die je levenskwaliteit meten en je helpen om gezond te blijven. Ook apps die oefenprogramma’s op maat aanbieden en home workouts online zullen steeds populairder worden, net zoals sportprogramma’s op kantoor ter bevordering van de gezondheid van werknemers. Je lunchpauze zal straks bestaan uit een middagdutje, gevolgd door een groepsworkout, een spelletje pingpong of een wedstrijd tafelvoetbal.”

Variatie

“Hét sleutelwoord van 2020 is ‘variatie’. We gaan niet alleen meer fitnessen, maar combineren dat uurtje in de sportzaal met bijvoorbeeld een personal trainer-begeleiding en een rondje body-pulse. Dat is een krachtige full body workout in twintig minuten door middel van ‘electro musculaire stimulatie’ waarbij acht spiergroepen in één sessie worden getraind. En voor wie er dan nog niet genoeg van heeft, is er nog altijd de virtuele sportwereld. Op steeds meer locaties kan je vandaag in virtual reality gaan bewegen, zoals in de VR-loft in Waregem of het Virtual Park in Moeskroen.”

Laagdrempelige sporten

“Laagdrempelige sporten, zoals padel, blijven ook dit jaar terrein winnen. Elke tennisclub heeft vandaag wel een padel-terrein. Eigenlijk kan je stellen dat alle trends voor 2020 erop gericht zijn om iedereen op een zo laagdrempelig mogelijk manier aan sport te laten doen. Activiteiten op maat maken bewegen zo leuk dat er geen excuus meer is om dit jaar in je luie zetel te blijven zitten.”

