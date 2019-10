stap voor stap Gesponsorde inhoud Dit bedrijf stimuleert bewegen op de werkvloer (+ tips om zelf meer te bewegen) Aangeboden door CM

31 oktober 2019

08u00 0 Fit & Gezond Tijdens een werkdag staan we gemiddeld maar vier keer op om onze benen te strekken. Hallo, kantoorjob! Gooi je werkdag eens om en zorg voor meer beweging tussendoor.

Waarom zou je? Tja, mocht je nog een reden zoeken… Uit onderzoek blijkt dat mensen die veel zitten meer kans hebben op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en mogelijk zelfs verschillende soorten kanker. Door vaker op te staan, kun je je gezondheid verbeteren. Meer bewegen verkleint de kans op overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten, het houdt je spieren en botten sterk en het is goed voor je concentratie.

Practice what you preach: hoe gezond zijn ze bij CM?

Gezondheidsfonds CM heeft net een campagne afgetrapt rond minder zitten en meer bewegen. Maar hoe zit dat eigenlijk bij hun medewerkers op kantoor? “We zijn omringd door gezondheid, beweging en preventie, en dat inspireert om er zelf ook mee bezig te zijn,” vertelt Violetta Jitomirskaya, educatief medewerker gezondheidsbevordering bij CM Oost-Vlaanderen. “We willen mensen aansporen om meer te bewegen. Gedurende de campagnemaand hebben we dan ook elke week een beweegactiviteit aangeboden aan onze collega’s zodat ze konden proeven van verschillende bewegingsvormen, zoals bijvoorbeeld yoga, powerdance, wandelingen, ….”

Ze focussen bij CM niet alleen op beweging, er worden ook soms workshops georganiseerd om mentale veerkracht en zelfzorg te bevorderen bij de medewerkers. Als je meedoet aan een workshop, een sportieve activiteit, een lunchwandeling maakt of op de fiets naar je werk komt, kun je punten sparen voor een gezonde verrassing. Violetta: “We stimuleren onze medewerkers op subtiele manieren om meer te bewegen. Er kleven bijvoorbeeld stickers op de vloer met voetstappen richting de trap. Bepaalde teams zetten ‘s ochtend vaak de stabureaus omhoog, zodat de drempel om staand te werken zo klein mogelijk is en het ook de eerste keuze wordt.”

Tips om meer te bewegen, zonder moeilijk te doen

Bij CM is de buzz van meer bewegen altijd aanwezig. Wat kun je doen als ze er bij jou op het werk niet zo mee bezig zijn?

• Kijk met een frisse blik naar je werkomgeving. Neemt iedereen uit gewoonte de lift naar de tweede verdieping? Geef zelf het goede voorbeeld en leid iedereen voortaan naar de trap. Vergaderen? Dat kan ook staand of wandelend.

• Ga elke pauze even buiten wandelen, ook als het koud is.

• Sta regelmatig op om koffie, thee of water te halen.

• Probeer eens een plank-challenge of een korte HIIT-training met collega’s.

• Vraag de baas om een kicker- of pingpongtafel. Bij CM merken ze dat deze onverwacht voor inspiratie zorgen én het is een goede manier om te bewegen.

• Stabureaus of deskbikes zijn ideaal om zittend werk actiever te maken. Zijn die er niet? Vervang je stoel door een fitnessbal. Doordat deze wiebelt, neem je automatisch een actieve houding aan.

• Ga op een andere verdieping naar de printer of het toilet.

• Zet vuilnisbakjes iets verder weg van de bureaus.

• Neem geen koffie- of fruitpauze aan je bureau. Doe het staand in de keuken of maak een wandelingetje. Aan je bureau eet en drink je niet bewust, en neem je eigenlijk ook geen echte pauze om te genieten van je stuk fruit of je drankje.

De belangrijkste tip: niets moet

“Veel mensen zijn allergisch voor dingen die moeten,” merkt Violetta terecht op. “Zorg dat er mogelijkheden zijn om meer te bewegen op kantoor. Vraag je collega’s mee als jij in beweging komt. Maar: niets is verplicht. Wie wil blijven zitten, mag blijven zitten. Meer bewegen is niet alleen goed voor je gezondheid, het heeft ook een positief effect op je mentale en sociale gezondheid. Je beweegt, je ontspant, je leert andere collega’s kennen. Wie de voordelen ontdekt, raakt vanzelf geïnspireerd om mee te doen.”

