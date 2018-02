Dikketruiendag: niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je lijn Tine Kintaert

06 februari 2018

10u00

Bron: TIME.com 22 Fit & Gezond Vandaag is het voor de veertiende keer Dikketruiendag, en zetten heel wat scholen en bedrijven hun thermostaat wat lager. Dat is overigens niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je lijn. Af en toe eens kippenvel hebben kan je onder bepaalde voorwaarden doen afvallen.

Loop je veel kans om ziek te worden als je vandaag in een fris kantoor zit? Niet per se, want ons lichaam kan zich eigenlijk heel goed aanpassen aan koude temperaturen. Dat kon een onderzoeker van het Amerikaanse leger al in 1961 vaststellen. Hij zette tien naakte mannen elke dag acht uur lang buiten in de kou. Er kwam natuurlijk heel wat gebibber aan te pas, want dat is de snelste manier waarop ons lichaam warmte creëert. Maar na 14 dagen stopten de meesten met bibberen, en leek hun lichaam zichzelf op een andere manier warm te houden.

Dankzij de onfortuinlijke mannen leerden wetenschappers later dat ons lichaam 'bruine vetcellen' aanmaakt als we lang blootgesteld worden aan de kou. In tegenstelling tot normale witte vetcellen verbranden de bruine energie om zo hitte te produceren. Wie zich altijd lekker warm aankleedt, zal niet zo veel van deze bruine vetcellen hebben. De productie ervan wordt pas verhoogd als we het langdurig koud hebben.

18 graden

Zo kan je zelfs wat gewicht verliezen, want je lichaam verbrandt ook calorieën als de bruine vetcellen hun werk doen. Je kan er echt van afvallen, bevestigt Barbara Cannon, professor in de biomedische wetenschappen aan de Stockholm University. "Hoeveel hangt af van persoon tot persoon, maar zo lang je niet extra veel gaat eten om de energieverbranding te compenseren, zal je wat gewicht verliezen." Ze vermoedt dat het effect zelfs voordelen heeft voor je metabolisme. "Mensen die veel bruine vetcellen hebben, hebben een natuurlijke resistentie tegen insuline", klinkt het. Op die manier zou je zelfs diabetes en overgewicht kunnen bestrijden of voorkomen.

Lees verder onder de foto

Maar hoe koud moet het dan precies zijn? Want het is natuurlijk niet aangeraden om in je T-shirt in de sneeuw te gaan zitten. Volgens onderzoek van Shingo Kajimura, professor in de celbiologie aan de University of California, is het voldoende om je thermostaat een vijftal graden lager te zetten. "Twee uur per dag in een kamer van ongeveer 18 graden is genoeg, zolang je je niet te warm aankleedt. Je moet het koel hebben en een beetje bibberen, maar je mag ook niet bevriezen natuurlijk."

Hartproblemen

Te mooi om waar te zijn? Een beetje wel, want er hangt ook een stevige 'maar' aan vast. Voor mensen met hartproblemen is het immers een slecht idee om kou te lijden. "Wanneer je lichaam het koud heeft, probeert het warmteverlies te voorkomen door je bloedvaten samen te trekken. Zo krijg je een hogere bloeddruk en een hogere hartslag." Wie dan al een verhoogd risico op hartproblemen heeft, kan een hartaanval of een beroerte uitlokken. "Daarom krijgen de hulpdiensten zoveel oproepen 's nachts in de winter. Oudere mensen staan op om naar het toilet te gaan en stappen met blote voeten op een koude vloer. In veel gevallen is dat al voldoende om een hartprobleem te krijgen."

En daarnaast is het effect ook niet blijvend. Zodra je je thermostaat weer op de normale temperatuur laat staan, worden de bruine vetcellen weer afgebroken. Wie echt permanent gewicht wil verliezen, moet elke dag Dikketruiendag invoeren.