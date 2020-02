Diëtiste Sanne Mouha waarschuwt voor appelazijn en citroenwater als wondermiddeltjes om af te vallen: “Je vermagert er niet van én ze zijn gevaarlijk”

Fit & Gezond Celebs en influencers drinken het en masse; een glaasje water met appelazijn of citroen. Die drankjes zouden er immers voor zorgen dat de pondjes er moeiteloos afvliegen. Makkelijker kan haast niet, toch? Volgens diëtiste Sanne Mouha is het alvast kletspraat. Meer zelfs, het kan zelfs schadelijk zijn voor je gezondheid.

Het geheim waaraan menig fitfluencer en een resem Victoria’s Secret-modellen naar eigen zeggen hun slanke lichaam aan te danken hebben? Water met appelazijn drinken. “Een absurde trend!”, reageert diëtiste Sanne Mouha fel. “Onder andere het Nederlandse model Romee Strijd drinkt het om haar eten beter te verteren, maar dat is nonsens.” Het goedje is volgens Mouha zelfs gevaarlijk. “Je maag maakt zelf al zuren aan om te verteren. Drink je ‘s morgens op een nuchtere maag daar ook nog appelazijn op, komen er nog meer zuren in je maag terecht. Daardoor kan ze krimpen en verhoog je je risico op tal van gezondheidsproblemen zoals zure reflux en maagzuren.”

Appelazijn heeft geen enkele voedingswaarde en je zal er niet op miraculeuze wijze door vermageren Diëtiste Sanne Mouha

Bovendien val je er volgens de diëtiste ook niet van af. “Appelazijn heeft geen enkele voedingswaarde en je zal er niet op miraculeuze wijze door vermageren. Je zal er minder honger door hebben, dat wel, maar dat komt omdat je de appelazijn mengt met een hoeveelheid water. Drink je een glas water voor de maaltijd, dan ga je ook minder honger hebben en minder eten, waardoor je afvalt. Maar je hoeft daar echt geen appelazijn aan toe te voegen. Je verbrandt of verteert er immers zeker niet beter door. Het zuur van de appelzijn kan er alleen voor zorgen dat je je nog sneller vol voelt waardoor je kleinere porties eet, maar dat weegt absoluut niet op tegen de nadelen voor je maag.”

Hetzelfde geldt voor citroenwater, het zogenaamde wondermiddeltje om je metabolisme een boost te geven. “Hoewel citroenwater vaak minder geconcentreerd is dan appelazijn is het effect op je maag hetzelfde. Die zuren zijn immers even slecht voor je maag. Toch drinken velen het als zogezegde detox voor hun lichaam én om het een boost te geven. Maar ook dat is onzin. Je lever ontgift je lichaam immers zelf al. Het enige wat je moet doen om je lichaam te detoxen is voldoende drinken, gezond eten en geen alcohol drinken. Die citroen gaat daar niets aan veranderen.”

Aanslag op je tanden

Maar dat is niet alles, appelazijn is ook een pure aanslag op je tanden volgens Mouha. “Je tanden zijn de eerste barrière voor je lichaam. Appelazijn en citroenwater zijn erg zuur, en daarvan is geweten dat het je tanden aantast waardoor gaatjes en andere tandproblemen kunnen ontstaan.”

Al nuanceert Mouha haar mening ook. “Als je niet graag water drinkt en het af en toe wil aanlengen met wat citroensap kan dat geen kwaad. Zorg er alleen voor dat je het niet voor de maaltijd en niet op een nuchtere maag drinkt om problemen te voorkomen. Voor de rest zou ik het absoluut aan niemand aanraden om het te drinken.”