Diëtiste Sanne Mouha over de feiten en fabels over brood: “Brood is géén dikmaker”

Fit & Gezond Is brood broodnodig? En is de ene soort zoveel ­gezonder dan de andere? Tijd voor een update met ­diëtiste Sanne Mouha over wat er nu wel en niet waar is.

Brood bevat veel zout : w aar

Sanne Mouha: “In 1985 werd een wet doorgevoerd waarin het zoutgehalte beperkt wordt tot 2% op de droge stof. Brood gebakken in België mag dus maximaal 1,2 tot 1,4 gram zout per 100 gram bevatten. Per sneetje brood van 35 gram is dat dus maximaal 0,4 gram tot 0,5 gram zout. Ter vergelijking: een volwassene zou maximaal 6 gram zout per dag mogen gebruiken. Brood ingevoerd uit andere landen hoeft niet aan die maxima te voldoen.”

Brood is een dikmaker : n iet waar

Sanne Mouha: “Zoals alle voedingsmiddelen bevat brood calorieën. Als je gedurende een lange periode meer calorieën binnenkrijgt dan je verbrandt, kom je bij. Maar dat heeft dus niet specifiek te maken met brood. Waar de calorieën vandaan komen (koolhydraten, vetten of eiwitten) maakt niet uit. Het is wel belangrijk hoeveel brood je eet en wat je erop smeert. Bij een boterham met choco­ladepasta bevat de pasta soms meer calorieën dan het brood. Hetzelfde geldt voor beleg als kipcurry- en surimisalade, salami en worst. Vermijd brood als surplus bij je pastagerecht of aardappelen. Twee tot vier sneetjes brood per maaltijd beïnvloeden je gewicht niet, op voorwaarde dat je verder gezond leeft en zo vaak als mogelijk voor gezond beleg kiest.”

Speltbrood is gezonder dan tarwebrood : n iet waar

Sanne Mouha: “Spelt is een zusje van tarwe. Beide granen bevatten gluten. Spelt is dus niet gezonder dan tarwe, maar geeft een andere smaak. Sommige mensen ervaren spelt wel als lichter verteerbaar. Dat verschilt van persoon tot persoon.”

Volkorenbrood is caloriearmer dan wit brood : n iet waar

Sanne Mouha: “Een sneetje witbrood bevat ongeveer evenveel calorieën als een ­sneetje volkoren- of bruinbrood. Volkoren­brood wordt gemaakt van de volledige graankorrel. Daardoor bevat het de meeste voedingsvezels, vitamines en mineralen.

Door het grote aantal vezels zal je wel sneller voldaan zijn van volkorenbrood en kan je gedurende langere tijd verder zonder honger. Met andere woorden: je eet er minder van. Minder grote portie = minder calorieën = beter voor je lijn. Door de eigenschappen van volkorengranen verminderen volkoren- en bruinbrood het risico op bepaalde ziekten. Witbrood bevat minder voedingsstoffen en heeft geen gezondheidsvoordeel. Vervang witbrood zo veel mogelijk door volkorenbrood. Puur voor je gezondheid, niet alleen voor je lijn.”

Hoe donkerder het brood, hoe gezonder : n iet waar

Sanne Mouha: “Vezelrijke broodsoorten zoals volkorenbrood, roggebrood en bruinbrood zijn duidelijk donkerder dan witbrood. Maar soms wordt het brood donkerder gemaakt met moutextract of gekaramelliseerde suiker. Die geven brood wel een donkere kleur en een specifieke smaak, maar leveren weinig extra voedingsstoffen. De kleur van het brood zegt niks over de voedingsstoffen die erin zitten, dat doen alleen de ingrediënten.”