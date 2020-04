Diëtiste Sanne Mouha deelt recepten en tips voor fruitig gezonde lockdownvoeding boordevol vitaminen

Nu ongezonde eetgewoontes meer kans krijgen door de lockdown en het lange thuiszitten, kan je niet genoeg vitaminen en mineralen naar binnen spelen. En die vind je niet in die verleidelijke snoepreep, maar in een lekker stuk fruit. Met deze tips en recepten van Sanne Mouha wordt fruit eten kinderspel, zélfs voor notoire en/of volwassen haters. In ‘ Mijn Thuisblijfgids ’ vind je nog meer advies om deze periode gezond te overbruggen.

WEL DOEN!

• Een aanbevolen hoeveelheid van twee à drie porties per dag aanhouden. Een portie fruit is de hoeveelheid die in je hand past. Fruit eten ter vervanging van een snoepreep of koekjes kan altijd, maar het is ook niet de bedoeling om drie kilo appels per dag te eten. Fruit bevat immers veel suikers en zuren, wat slecht is voor de tanden.

• Zoveel mogelijk variëren. Alle fruitsoorten zijn goed voor je, ook bananen en druiven. Ze bevatten iets meer suiker, maar zijn ook gezond. De enige vrucht waarmee je moet opletten, is avocado omdat ze veel vetten en dus ook calorieën bevat. Niet ideaal voor wie op zijn lijn let. Er zijn ook tal van bedrijven die fruit aan huis leveren. Zo word je verrast door fruit dat je misschien zelf niet zou kiezen en leer je nieuwe smaken kennen.

• In het zicht zetten. Zet vers fruit in een mooie schaal op tafel. Hoe aantrekkelijker het eruitziet, hoe sneller je ernaar grijpt.

Maak een fruittussendoortje wat spannender door wat nootjes, een koffie­lepel geraspte chocolade, hagelslag of wat granola toe te voegen Sanne Mouha

• Een uur wachten tot na je maaltijd. Op die manier spreid je je maaltijden en zorg je ervoor dat je je niet overeet. Dat geldt overigens ook voor elk ander dessert. Wanneer je fruit eet — ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds — maakt niet uit.

• Eén dagelijks snoepmomentje kiezen. Met een vast moment voor dat stuk chocolade of kommetje chips heb je iets om naar uit te kijken.

• Diepvriesfruit gebruiken. Het is zeker niet minder gezond dan gewoon fruit, want het wordt na het plukken meteen gewassen en ingevroren. Omdat het sneller verwerkt wordt dan vers fruit, is de kwaliteit van de voedingsstoffen zelfs zeer goed. Diepvriesfruit maakt gerechten ook lekkerder. Denk maar aan natuuryoghurt of een kommetje platte kaas met mangostukjes, bessen of wat je nog in je diepvries hebt zitten.

• Een extra toevoegen. Maak een fruittussendoortje wat spannender door wat nootjes, een koffie­lepel geraspte chocolade, hagelslag of wat granola toe te voegen.

• Een bucketlist maken. Deze tip geldt vooral voor wie visueel is ingesteld: maak een lijst van alle gezonde voedingswaren die je van jezelf gegeten moet hebben, en zet er één ongezonde joker tussen.

Je neemt beter natuuryoghurt en voegt er zelf vers of diepvriesfruit aan toe Sanne Mouha

NIET DOEN!

• Vruchten uitpersen. Door enkel het sap te drinken, gaan de vitaminen verloren en de fruitvezels kapot. Eens een groente- of fruitsmoothie maken, dat kan wel, maar die mag je dagelijkse porties fruit niet vervangen.

• Fruit uit blik en verwerkt fruit. Die bevatten geen vitaminen meer, maar gelukkig wel nog vezels en mineralen. Daardoor zijn ze nog altijd gezonder dan chocolade of koeken.

• Yoghurt of verse kaas waarin al fruit verwerkt is. Fabrikanten voegen er vaak behoorlijk wat suiker aan toe terwijl de hoeveelheid fruit heel klein is. Je kan beter natuuryoghurt nemen en er zelf vers of diepvriesfruit aan toevoegen.

FRUITRECEPTEN

Orange is the new breakfast

(uit ‘Highway to Health)

Nodig

• 1 sinaasappel of pompelmoes

• 125 g natuuryoghurt, skyr of kwark (of de sojavariant)

• 1 el amandelen in stukjes of 1 el amandelmeel

• 3 el havervlokken

• Eventueel: Je kan de sinaasappel ook vervangen door een handvol diepvries rode vruchten of 1 el gedroogde rode vruchten of rozijnen

Schil het fruit en snijd in stukken. Meng alles door elkaar. Klaar!

Gegrilde ananas

(Uit ‘Gezond koken voor één’)

Nodig

• 3 schijven ananas, liefst vers maar uit blik gaat ook

• 1 blaadje munt

• 6 pistachenootjes, natuur of gezouten

Snijd de ananas in stukken of schijven. Verwarm de ananas een halve minuut aan elke kant in een (gril)pan met antiaanbaklaag. Snijd de munt fijn en hak de noten in grove stukken. Meng ananas, munt en pistaches.

Variant : vervang de pistachenoten door hazelnoten of amandelen. Lekker met een bolletje ijs of sorbet voor een chic dessert. Of als ontbijt, met yoghurt, havermout of muesli. Laat de ananas dan wel niet trekken in de zuivel, want dan krijg je een bittere nasmaak. Voor je de ananas verwarmt, kan je hem ook besprenkelen met rum en een snufje rietsuiker.

Spiesjes

Nodig

• 3 verschillende stukken fruit

• Pannenkoeken (vers of kant-en klaar)

• Stokjes

Was en schil het fruit. Snijd in grove stukken. Laat de kinderen met koekjesuitstekers vormpjes maken in de pannenkoeken. Maak spiesjes.

Healthy tiramisu

(Uit ‘Gezond koken voor één’)

Nodig per persoon

• 1 boudoirkoekje of speculaas

• 1 el (choco)melk, chocolade sojadrink of sinaasappelsap

• 125 g yoghurt, skyr of plantaardig alternatief

• 1/2 koffielepel ahorn siroop (alternatief: honing, bruine suiker of zoetstof)

• 1/2 mandarijn, 1 kiwi of 1/3 mango

• 1/3 sinaasappel

Breek het koekje in twee stukken en leg die naast elkaar in een glazen schaaltje. Snijd het fruit in kleine stukjes en leg het over het koekje. Giet er een eetlepel amaretto, melk of sinaasappelsap over. Schep nu de yoghurt op het fruit en besprenkel met de siroop.

Variant : heel lekker met alle soorten zacht fruit zoals bessen, aardbeien, zachte peren...

Fruitfrietjes

Nodig voor twee personen

• 125 g (soja) chocoladepudding

• 2 stukken fruit zoals appel, mango, meloen, kiwi...

• Handvol gepofte quinoa, gepofte rijst of gepofte tarwe als versiering.

Variant: 1 el gehakte noten of zaden, of discobolletjes

Was en schil het fruit. Snijd in frietjes. Dip in de chocoladepudding en daarna in de versiering.

‘Highway to Health. Gezond in 30 dagen’. Sanne Mouha. Horizon. € 22,50

‘Gezond koken voor één’. Sanne Mouha. Lannoo. € 19,99

Veel mensen zitten de komende weken voortdurend thuis. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ lees je diverse tips en tricks van experts en journalisten om deze periode (ook mentaal) gezond en met goeie moed te overbruggen.

