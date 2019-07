Diëtiste Sanne deelt haar beste tips om meer water te drinken: “pimp je water en eet vochtig”

Fit & Gezond

Voldoende water drinken is altijd belangrijk, maar in de zomer nog net iets meer. Op warme dagen heb je minstens twee liter nodig. “Zo voorkom je typische zomerkwaal­tjes als gezwollen enkels”, zegt onze diëtiste Sanne Mouha. “Een kleine drinker? Gebruik dan handige ‘water-apps’.” In 21 dagen kan je een gezonde levensstijl aanleren en behouden. Bekijk hier al het advies van diëtiste Sanne