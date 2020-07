Diëtiste Sanna Mouha ontkracht misverstanden over voeding: “Aardappelen zijn niet zulke dikmakers als vaak beweerd wordt”

Aardappelen, melk, en koffie worden meer dan eens afgedaan als ongezond. En toch zijn ze – met mate – goed voor je lijf en leden. Voedingsdeskundige Sanne Mouha legt uit. “Het is een ­fabeltje dat je maximaal twee eieren per week mag eten.”

Melk

De feiten

Melk is een bron van calcium. Voldoende inname heeft een positieve invloed op onze beenderen en tanden. Daarnaast bevat melk ook gezonde eiwitten en vitamine B2 en B12. Volle melkproducten bevatten veel verzadigde vetten. Kies daarom liever voor halfvolle of magere melk. Als je lactose-intolerant bent, kan je beter plantaardige melk zoals rijst-, haver- of sojamelk drinken.

De ideale portie

Twee tot drie melkproducten (een glas melk, een potje yoghurt of plattekaas, een plakje kaas …) per dag of plantaardige alternatieven met toegevoegde ­calcium en B12.

Eieren

De feiten

Eidooiers bevatten cholesterol. Daarom werd lang gedacht dat het eten van eieren onze slechte cholesterol verhoogt. Onderzoek heeft aangetoond dat het cholesterol­gehalte in eieren de cholesterol in ons lichaam niet beïnvloedt, maar dat een ongezond ­voedingspatroon met suikers en ­verzadigde vetten de boosdoener is. Het is dus een ­fabeltje dat je maximaal twee eieren per week mag eten. Eigeel bevat een grote ­hoeveelheid vitaminen, mineralen en ­eiwitten voor relatief weinig calorieën. Daarnaast ­bevatten ze onder andere ijzer, zink, ­selenium, vitamine A, D, B12 en fosfor. Eieren zijn bovendien rijk aan hoogwaardige eiwitten. De combinatie van deze eiwitten met ijzer en B12 maakt eieren een volwaardig alternatief voor vlees.

De ideale portie

Zes eieren per week mag.

Aardappelen

De feiten

Aardappelen bevatten maar 83 kcal per 100 gram, veel minder dan bijvoorbeeld gekookte pasta – goed voor 130 kcal per 100 gram. Aardappelen zijn dus niet zulke dikmakers als vaak beweerd wordt. Bovendien zijn ze belangrijke leveranciers van kalium, vitamine B6, vitamine C en foliumzuur. Let op: ­aardappelen kunnen groene vlekken of uitlopers hebben. Dat betekent dat ze de gifstof ‘solanine’ bevatten. Je kan de aardappelen dan beter niet meer eten, of de uitlopers ruim wegsnijden. Door aardappelen donker te bewaren, kan je dit voorkomen.

De ideale portie

Twee à drie aardappelen oftewel 100 tot 150 gram, als koolhydraatportie bij een maaltijd.

Vetten

De feiten

Er is een verschil tussen goede en slechte of ­verzadigde vetten. De goede zijn essentieel voor de opbouw van ons lichaam en onze huid. Van nature bevatten ze vetoplosbare vitaminen zoals vitamine A, D en E. Plantaardige oliën en vette vis hebben als extra voordeel dat ze het essentiële vetzuur omega 3 bevatten. Ons lichaam maakt zelf geen omega 3 aan, we moeten het dus via onze voeding opnemen.

Verzadigde vetzuren of vetten uit ‘hoogbewerkte’ producten zoals chocolade, koeken en charcuterie hebben we absoluut niet nodig. Dat soort vetten heeft alleen maar negatieve effecten op onze ­gezondheid.

De ideale portie

We mogen ongeveer 60 à 70 gram vet per dag ­gebruiken oftewel een afgestreken eetlepel vetstof per maaltijd. Kies bij voorkeur voor een plantaardige vetstof en eet één of twee keer per week vette vis. Volle melkproducten, room, boter en vet vlees kan je beter beperken tot één keer per week.

Druiven

De feiten

Een trosje druiven van ­ongeveer 120 gram bevat zo’n 70 kcal en 15 gram suiker. Niets om je zorgen over te maken dus. ­Bovendien bevatten druiven ­vezels en vitamines. Er wordt vaak gezegd dat druiven veel suikers bevatten en je ze daarom beter links kan laten liggen. Het tegendeel is waar. Zin in zoet? Kies dan liever voor druiven dan voor snoep.

De ideale portie

Een van je twee porties fruit per dag mag gerust een grote ­handvol druiven zijn.

Bananen

De feiten

Een banaan bevat ongeveer 110 kcal per stuk, waarvan 21 gram suikers. Dat lijkt veel, zeker als je het vergelijkt met andere fruitsoorten. Maar als je een banaan vergelijkt met koeken of snoepgoed, blijkt het heel goed mee te vallen. Bovendien bevatten bananen ook vitamine C, voedingsvezels en kalium en geven ze je een verzadigd gevoel. Geen zorgen dus: geen enkel fruit is nutteloos of ongezond.

De ideale portie

Een van de twee porties fruit per dag mag gerust een banaan zijn.

Koffie

De feiten

Er wordt beweerd dat koffie vochtafdrijvend is, maar dat is een fabeltje. Het zwarte goedje zorgt er wel voor dat je sneller naar het toilet moet. Daardoor lijkt het alsof je meer vocht verliest, maar in de praktijk moet je gewoon vaker een kleine hoeveelheid plassen.

Door de cafeïne kan koffiedrinken bij sommige mensen tot slapeloosheid en nervositeit leiden. Dit kan je vermijden door je kopjes voldoende te spreiden en vanaf de late namiddag geen koffie meer te drinken.

Verder zou koffiedrinken het risico op hartziekten verkleinen en zijn er aanwijzingen dat personen die dagelijks drie tot vier kopjes koffie drinken minder kans hebben op diabetes type 2, de ziekte van Parkinson en ­alzheimer.

De ideale portie

Maximaal vier kopjes koffie per dag.