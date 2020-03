Diëtiste Saartje Roelens doorprikt succes van proteïneshakes: “Met natuurlijke eiwitten hou je dieet langer vol”

Fit & Gezond In haar boek ‘Het Natuurlijke Proteïnedieet’ weerlegt diëtiste Saartje Roelens de hardnekkigste mythes over eiwitten. Dit type dieet wordt al geruime tijd aangeprezen om snel gewicht te verliezen, maar van shakes heeft Roelens geen hoge pet op. “Haal je eiwitten uit de natuur als je een gezond en duurzaam effect wil.”

Mythe 1: Proteïnen zitten alleen in dierlijke producten

Saartje Roelens: “Proteïnen komen van nature voor in vlees, vis, gevogelte, eieren en zuivel, maar óók in plantaardige voeding als soja, peulvruchten en noten. Daarnaast zijn er in de dieetwinkel eiwitrijke producten te koop zoals proteïnebrood, -pasta, -cornflakes en allerlei proteïnesnacks op basis van soja. Bij die laatste worden koolhydraten en vetten verwijderd zodat alleen de eiwitten overblijven. Zo kan je er klassieke maaltijden mee bereiden die toch passen in een proteïnedieet.”

Mythe 2: Eiwitten in shake zijn hetzelfde als in voeding

“Shakes zijn chemisch samengestelde producten die een zuivere proteïnewaarde hebben, maar die onnatuurlijk zijn voor de mens om te eten. De eentonigheid en het feit dat je alleen vloeibaar voedsel binnenkrijgt, maken zo’n dieet moeilijk vol te houden. Beter, goedkoper en gezonder voor je lichaam is om proteïnen uit natuurlijke voeding te halen.”

Mythe 3: Proteïnen zijn alleen nodig om spieren op te bouwen

“Proteïnen zijn de belangrijkste bouwstoffen voor ons lichaam. Ze zijn essentieel om onze spieren te onderhouden, te herstellen en aan te maken, maar evengoed om huid en haar mooi te houden. Proteïnen zijn onmisbaar voor álle cellen en weefsels in het lichaam en spelen een belangrijke rol in onze stofwisseling. De hoeveelheid proteïnen die iemand nodig heeft, is persoonlijk, maar lichaamsgewicht en geslacht spelen een rol. Mannen hebben doorgaans iets meer proteïnen nodig dan vrouwen, en gemiddeld heeft een persoon er 1 à 2 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag van nodig. Omgerekend is dit voor iemand van bijvoorbeeld 60 kg zo’n 60 tot 120 gram proteïnen per dag.”

Mythe 4: Een proteïnedieet is ongezond

“Met een chemisch proteïnedieet op basis van shakes zal je wel snel gewicht verliezen, maar het risico bestaat dat de kilo’s er weer aanvliegen als je overschakelt op een normaal, gezond voedingspatroon. Wie kiest voor een natuurlijk proteïne-dieet waarbij eiwitten uitsluitend uit natuurlijke voedingsmiddelen komen, eet gevarieerder en kan het makkelijker volhouden omdat het dicht aanleunt bij onze normale voedingswijze. Het is een gezonde manier om je lichaam te zuiveren van suikers. Wel moet je letten op hoeveel je eet — niet alles wat gezond is, is goed voor de lijn! — en kost het vooral in de startfase inspanning. De eerste vier à vijf dagen geef je je lichaam geen suikers — geen fruit, brood, pasta, aardappelen, koekjes... — meer als brandstof, waardoor het zijn vetreserves gaat verbranden. Vervolgens eet je dertig dagen of langer — afhankelijk van het gewicht dat je wil verliezen — geen suikers, maar wel een beetje vetten en veel natuurlijke proteïnen en groenten. In de laatste fase stap je over naar een normaal, gezond voedingspatroon waarbij je opnieuw beperkt koolhydraten uit meergranenbrood, fruit, aardappelen, rijst, volkorenpasta mag eten. Die zijn gezond, maar als je een gezond gewicht wil behouden, kan je ze niet ongelimiteerd eten.”

Mythe 5: Een proteïnereep is gezond tussendoortje

“Proteïnerijke producten uit de supermarkt bevatten doorgaans te veel suikers. Het voedingsetiket lezen is dan ook een must: check de voedingswaarden per 100 gram en houd de hoeveelheid snelle suikers (maximaal 5 gram) en hoeveelheid eiwitten (grootste voedingsgroep) in de gaten. Producten met meer suiker dan proteïnen zijn geen gezond tussendoortje. Proteïnerepen uit de dieetwinkel bevatten niet zoveel suikers, waardoor ze een betere keuze zijn. Al zijn groenten, groentesoepen en magere platte kaas nog betere, gezondere tussendoortjes.”

Recepten uit ‘Het Natuurlijke Proteïnedieet’

ONTBIJT: Ontbijtpannenkoekjes

Ingrediënten voor 1 persoon:

• 30 g sojameel

• 20 g magere platte kaas

• 1 ei

• 20 ml melk

• 2 el plantaardige olie

• verse munt

• zeste van limoen

Bereiding:

- Meng alle ingrediënten voor de pannenkoeken en bak ze één voor één in een pan met wat olie.

- Leg de pannenkoeken op een bord en werk af met wat verse munt, zeste van limoen en eventueel nog een lepeltje extra platte kaas.

LUNCH: Caesersalade op Saartjes wijze

Ingrediënten voor 1 persoon:

• 150 g kipfilet, in blokjes

• 1 el olijfolie

• 1/2 el kippenkruiden

• 1/2 el sesamzaadjes

• slamengeling (ijsbergsla, rucola, kropsla) in reepjes

• 5 kerstomaten, gehalveerd

• 1/2 wortel, geraspt

• 1/4 rode ui, in ringen

• 1 handje verse bieslook en peterselie, fijngesneden

Bereiding:

- Besprenkel de kippenblokjes met wat olijfolie, bestrooi met kippenkruiden en wentel ze in de sesamzaadjes. Bak ze aan in een pan met olijfolie.

- Meng alle groenten in een slakom. Voeg er de peterselie en bieslook aan toe en meng voorzichtig.

- Doe de dressing in een kommetje en voeg er currypoeder en magere melk aan toe. Meng tot een homogene massa.

- Leg een ruime portie van de gemengde groenten op een bord, leg er de krokant gebakken kippenblokjes op en besprenkel met de saus.

DINER: Americainballetjes met gepofte prei en prinsessenbonen

Ingrediënten voor 1 persoon:

• 1 prei, in stukken van 10 cm

• mespunt kurkuma

• 2 el olijfolie

• 100 g prinsessenbonen,getopt

• 1/2 sjalot

• enkele takjes bieslook, fijngehakt

• enkele takjes dragon, fijngehakt

• 150 g americain natuur

• 3/4 el wittewijnazijn

• 1/2 tl mosterd

Bereiding:

- Verwarm de oven voor op 180°C.

- Leg de stukken prei in een ovenschaal en kruid met kurkuma, peper en zout. Besprenkel met olijfolie en laat 20 à 25 minuten poffen in de voorverwarmde oven. Laat een minuut afkoelen en verwijder de buitenste bladeren.

- Breng een pot met warm water aan de kook voor de prinsessenbonen.

- Mix de sjalot, bieslook en de kruiden fijn in de keukenrobot. Meng de kruidenmix onder de americain. Rol er drie à vier balletjes van.

- Kook de prinsessenbonen gedurende acht à tien minuten beetgaar in kokend water.

- Verhit een pan met olijfolie en bak daarin de balletjes bruin en gaar.

- Maak ondertussen de dressing: mix de wittewijnazijn, olijfolie, mosterd, peper en zout tot een homogene saus.

- Serveer de gehaktballetjes met de gepofte prei, prinsessenboontjes en de mosterddressing.

‘Het Natuurlijke Proteïnedieet’, Saartje Roelen, Borgerhoff & Lamberigts, € 24,99

