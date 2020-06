Diëtiste legt uit waarom we door corona meer emo-eten: “Breng opnieuw structuur in je leven”

Fit & Gezond Door de coronacrisis ook vaker in je koekenkast gedoken of een flesje wijn opengetrokken? Je bent lang niet de enige. In quarantainetijden loerde emo-eten om de hoek en was voeding zowat onze grootste troost. Nu ons normale leven stilletjes aan hervat, is het ook de hoogste tijd om komaf te maken met die ongezonde gewoontes én je coronakilo’s. Voedingsdeskundige en diëtist Hella Van Laer deelt haar beste tips.

Dat we ons de afgelopen maanden wat vaker lieten verleiden tot comfortfood, ondervond voedingsdeskundige en diëtist Hella Van Laer aan den lijve. “Tijdens de eerste weken van de coronacrisis liep ik plots met een winkelkar buiten vol kant-en-klare pannenkoeken en zakken chips voor mijn kinderen, dingen die ik normaal nooit zou meenemen. En ook ik hield regelmatig een e-peritiefmomentje met vriendinnen. Om maar te zeggen: je bent zeker niet de enige die de jongste maanden troost zocht in eten en wat extra kilootjes meezeult.”

Maar hoe komt het dat emo-eten in quarantainetijden zo piekt? “Tijdens de eerste weken kregen we enorm schokkende beelden uit Italië te zien. Die werken in op je brein, waardoor je bijna verlamd raakt door angst. Angsten van dat kaliber zijn een enorme motivator om ons gedrag plots om te gooien. Je kan het vergelijken met een extreme stress-situatie. Die heeft ook een enorme impact op je gedrag, inclusief je eetgedrag. Denk maar aan de examenperiode, wanneer veel studenten gaan emo-eten en naar comfortfood grijpen.”

Maar er zijn ook mensen die in zulke situaties geen hap meer door de keel krijgen. “Dat komt omdat ons honger- en verzadigingsgevoel ontregeld raakt door stress, waardoor je dus net meer of minder gaat eten dan normaal.”

Voeding is makkelijk bereikbaar en maakt instant happy Voedingsdeskundige en diëtiste Hella Van Laer

Maar het verhaal is complexer dan dat. “Comfortfood noemt men niet voor niks zo. Het geeft een kortstondig fijn gevoel in onze hersenen. Bij voeding mogen we in principe niet spreken over een verslaving, maar het is wel erg vergelijkbaar met mensen die naar een sigaret of een glas alcohol grijpen zodra ze gestresseerd zijn. Dan komen we bij het ‘coping-mechanisme’, ofwel de manier waarop je met gevoelens zoals angst of extreme stress omgaat. Voeding is dan voor velen iets wat hen instant happy maakt en wat ook makkelijk bereikbaar is. Bovendien zijn eetgewoontes vaak plaats- en contextgebonden. Op het werk heb je vaak een vaste structuur in je eetpatroon. Maar nu moesten we met z’n allen in ons kot blijven en is die structuur weggevallen, waardoor velen heel de dag door zijn gaan snacken”, aldus de diëtist.

Daar komt de populariteit van het e-peritieven bovenop. Van Laer: “Plots viel ons sociale leven stil en moesten we op zoek naar andere manieren om dat in te vullen. Samen virtueel aperitieven is dan een oplossing om het toch gezellig te hebben. E-peritieven zorgt voor positieve gevoelens, iets waar we net zoveel nood aan hadden. Dat is ook een van de redenen waarom zoveel mensen aan het bakken geslagen zijn. Dat roept gevoelens op uit onze kindertijd en daar worden we blij van. Het gaat zelfs verder dan het eten zelf. Zo roept de geur van versgebakken cake prettige gevoelens op, iets waar we extra behoefte aan hadden omdat er zoveel andere dingen wegvielen.”

Maar nu we ons normale leven stilletjes hervatten, is het hoog tijd om komaf te maken met die slechte gewoontes en onze coronakilo’s vaarwel te zeggen. “Op zich is er niks mis mee om af en toe bewust voor comfortfood te kiezen. Maar als je merkt dat het een gewoonte of een coping-mechanisme wordt om met bepaalde gevoelens om te gaan, dan is het tijd om opnieuw wat structuur in je leven te brengen en die gewoontes aan te pakken”, aldus Van Laer. Dit zijn haar beste tips.

Hou een eetdagboek bij. Dat maakt je bewuster van wat je allemaal in je mond stopt en zo kan je ook een nieuw eetplan opstellen.

De simpelste manier om je niet te laten verleiden door ongezonde voeding, is door ze niet in huis te halen. Heb je bijvoorbeeld de gewoonte gecreëerd om regelmatig iets zoets te bakken, haal dan ook geen bloem en andere ingrediënten voor die baksels in huis. Hetzelfde geldt voor chips en andere snacks. Liggen ze wel nog in huis, dan gaat je brein vaak op automatische piloot die dingen uit de kast halen en voor je ’t weet heb je weer een heel pak koeken naar binnen gespeeld. Heb je ze niet in huis, dan kan je ze simpelweg ook niet opeten.

Zorg voor een gezond alternatief. Hebben je huisgenoten wél nog ongezonde dingen in huis gehaald? Om aan de verleiding te kunnen weerstaan, is het belangrijk dat er een gezond hapklaar en lekker alternatief klaarstaat. Als dat er niet is of je moet het met lange tanden opeten, vergroot de kans dat je toch samen op de bank de zak chips leeg eet.

Zoek andere manieren om met je stress en angst om te gaan. Ga bijvoorbeeld een ommetje maken of lees even in een tijdschrift of boek. Meditatie en mindfulness zijn ook heel goede manieren om met stress om te gaan. Daarbij sta je heel bewust stil bij wat je voelt en probeer je je gevoelens zo goed mogelijk te benoemen, te analyseren en los te laten. Zo leer je beseffen dat die momenten zoals golfjes komen en weer gaan. Let wel, mediteren of mindfulness leer je niet in een-twee-drie. Het vraagt oefening en je moet er tijd in investeren om het onder de knie te krijgen.

Schakel hulp in van een professional als je je eetbuien niet onder controle krijgt. Met de ondersteuning van een diëtist of cognitieve gedragstherapie leer je hoe je op een andere manier kan omgaan met je angst- en stressgevoelens.

Meer weten? ‘Breek met hoe je eet’, Hella Van Laer (Van Haelewyck, 20 euro)